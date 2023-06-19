Все трое в больнице: в каком состоянии рабочие, пострадавшие на ТЭЦ-5 из-за вспышки газа

Трое рабочих, которые 16 июня упали в резервуар ТЭЦ-5 в Новосибирске, по-прежнему находятся в больнице. Двое — в тяжелом состоянии.



— Один из них в ожоговом отделении в стабильном состоянии, два — в ожоговой реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии, — сообщили в Новосибирской областной больнице 19 июня .