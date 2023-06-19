freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 83.65
eur 91.63
Тема дняИстория сибиряка, который вырос в детдоме
Все новости
Все новости

Все трое в больнице: в каком состоянии рабочие, пострадавшие на ТЭЦ-5 из-за вспышки газа

Мужчины упали в резервуар нефтеочистных стоков

664

В результате происшествия погиб один человек

Поделиться

Трое рабочих, которые 16 июня упали в резервуар ТЭЦ-5 в Новосибирске, по-прежнему находятся в больнице. Двое — в тяжелом состоянии.

— Один из них в ожоговом отделении в стабильном состоянии, два — в ожоговой реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии, — сообщили в Новосибирской областной больнице 19 июня.

Во время оперативного совещания в правительстве региона глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал о происшествии:

— Вспышка паров природного газа на территории ТЭЦ-5. Пострадали четыре человека, из них один погиб. Трое в тяжелом состоянии госпитализированы в медучреждение. ТЭЦ работает в штатном режиме.

Как сообщили в Telegram-канале «Спасатели МАСС», рабочие упали в резервуар нефтеочистных стоков. Одному из пострадавших — 26 лет.

НГС собирал всё, что известно об этой трагедии, в онлайн-трансляции. После происшествия следователи возбудили уголовное дело. В «Сибирской генерирующей компании» сообщали, что вскоре проведут расследование случившегося.

По теме

ТЭЦ-5СГКРабочиеПогиб рабочий
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter