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Тема дняСК начал проверку из-за школьницы в психбольнице
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Новосибирская школьница попала в психбольницу после медкомиссии — СК начал проверку

Родители девочки пытаются добиться возвращения дочери из медучреждения

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Девочка попала в клинику еще в конце мая

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В Новосибирске следователи начали проверку по факту госпитализации 15-летней девочки в психбольницу. По данным ведомства, школьницу поместили в медучреждение по решению суда, по заключению медицинской экспертизы.

— По данному факту следователями проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Изучаются все обстоятельства помещения несовершеннолетней в стационар, — сообщили НГС в пресс-службе регионального СК.

Как объяснил источник в правоохранительных органах, после решения суда о госпитализации девочки ее отец обратился в Следственный комитет по Новосибирской области.

Как сообщает «Прецедент», в конце мая 15-летняя девушка вместе с одноклассниками проходили медицинскую комиссию в школе. После этого ей дали направление на прием к психиатру в больницу, чтобы провести дополнительное тестирование. После приема у медиков было принято решение положить школьницу в психбольницу.

Родители девочки не согласились с решением медицинской комиссии и подали в суд. Однако Дзержинский районный суд Новосибирска остался на стороне медицинского учреждения. Сейчас девочка до сих пор находится в психиатрической больнице.

Ранее в Новосибирске спустя сутки поймали 33-летнего пациента, сбежавшего из психбольницы. Мужчина самостоятельно вернулся в психбольницу.

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