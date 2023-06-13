Новосибирская школьница попала в психбольницу после медкомиссии — СК начал проверку

В Новосибирске следователи начали проверку по факту госпитализации
— По данному факту следователями проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Изучаются все обстоятельства помещения несовершеннолетней в стационар, — сообщили НГС в пресс-службе регионального СК.
Как объяснил источник в правоохранительных органах, после решения суда о госпитализации девочки ее отец обратился в Следственный комитет по Новосибирской области.
Как сообщает «Прецедент», в конце мая
Родители девочки не согласились с решением медицинской комиссии и подали в суд. Однако Дзержинский районный суд Новосибирска остался на стороне медицинского учреждения. Сейчас девочка до сих пор находится в психиатрической больнице.
Ранее в Новосибирске спустя сутки поймали 33-летнего пациента, сбежавшего из психбольницы. Мужчина самостоятельно вернулся в психбольницу.