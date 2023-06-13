Новосибирская школьница попала в психбольницу после медкомиссии — СК начал проверку

Родители девочки не согласились с решением медицинской комиссии и подали в суд. Однако Дзержинский районный суд Новосибирска остался на стороне медицинского учреждения. Сейчас девочка до сих пор находится в психиатрической больнице.



Ранее в Новосибирске спустя сутки поймали 33-летнего пациента, сбежавшего из психбольницы. Мужчина самостоятельно вернулся в психбольницу.

