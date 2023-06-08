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Два подростка прокатили мусорный контейнер по перрону и протащили его через рельсы — видео

Сейчас героев ролика ищет полиция

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Молодые люди катили бак вдвоем

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Два подростка выкатили мусорный контейнер на ЖД-пути станции «Жилмассив» в Новосибирске. Видео процесса опубликовал телеграм-канал «АСТ 54 Black».

Как указано в посте, инцидент произошел сегодня в 8:54. При этом к приезду электрички контейнер успели убрать.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54 Black» / T.me

В пресс-службе УТ МВД России по СФО НГС сообщили, что заявлений в дежурную часть по данному поводу не поступало, но по опубликованным в соцсетях материалам начата проверка. Сейчас полицейские устанавливают личности молодых людей с видео. НГС также обратился за комментарием в пресс-службу РЖД.

В апреле жильцы дома на Тихвинской, 1 в Ленинском районе Новосибирска сожгли на крыше пристройки свои вещи. Возмущенным соседям они сказали, что уничтожают «картину бывшей». Молодыми людьми тоже заинтересовалась полиция.

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