Два подростка прокатили мусорный контейнер по перрону и протащили его через рельсы — видео

Два подростка выкатили мусорный контейнер на ЖД-пути станции «Жилмассив» в Новосибирске. Видео процесса опубликовал телеграм-канал «АСТ 54 Black».
Как указано в посте, инцидент произошел сегодня в 8:54. При этом к приезду электрички контейнер успели убрать.
В пресс-службе УТ МВД России по СФО НГС сообщили, что заявлений в дежурную часть по данному поводу не поступало, но по опубликованным в соцсетях материалам начата проверка. Сейчас полицейские устанавливают личности молодых людей с видео. НГС также обратился за комментарием в пресс-службу РЖД.
В апреле жильцы дома на Тихвинской, 1 в Ленинском районе Новосибирска сожгли на крыше пристройки свои вещи. Возмущенным соседям они сказали, что уничтожают «картину бывшей». Молодыми людьми тоже заинтересовалась полиция.