Из-за пропавшей соседки в доме на Полякова неделю нет горячей воды: затопленные жильцы объявили сибирячку в розыск

Жители одного из домов на улице Полякова в Дзержинском районе Новосибирска объявили в розыск свою соседку Тамару Филимонову. Женщина уехала из квартиры, а в прошлую субботу на ее соседей снизу начала литься вода. В итоге от горячей воды отключили целый подъезд.
— Может быть, прорвало трубу или она кран забыла закрыть. Топило соседей снизу горячей водой. И уже неделю сидим без горячей воды в +40. Женщина уехала 100%, она не умерла. Приехать и просто так замки срезать — никто не может без собственника. Куда она уехала, никто не знает. Бабушка скрытная. Ни ключей не оставила, ни телефона своего, — рассказала корреспонденту НГС старшая по дому Вероника Самарская.
Жители начали активно действовать и узнали номер телефона соседки. Они обратились для этого в ЖЭУ и в Пенсионный фонд. Но абонент недоступен.
— Есть же такие компании, которые приезжают, снимают звонок. Участковому звонила сегодня, предложила: «давайте в присутствии полиции, ЖЭУ, я буду, как старшая по дому, мы квартиру вскроем, посмотрим, что там случилось и перекроют сотрудники ЖЭУ». И все наладится с водой. Полицейский мне говорит, что нельзя так. Наши законы такого не позволяют. Сначала нужно подать на розыск, — рассказала Вероника Самарская.
Самарская отметила, что жители подали заявление в полицию на розыск. В пресс-службе МВД по НСО информации об этом заявлении нет, но там подтвердили жалобу.
— Была заявка. Участковый на место прибывал, производил опрос, факт зафиксирован, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Управляющей компанией Полякова, 3 является ЗАО «Спас-Дом». Корреспондент НГС смогла дозвониться лишь до аварийной диспетчерской «Спас-Дома», там сообщили, что не могут ничего прокомментировать. На телефоны, указанные на сайте компании никто не ответил.
«Спас-Дом» существует с 2006 года. Учредителями компании выступают ООО Центр «Промышленной недвижимости и оборудования» и ЗАО «Новосибирская служба спасения». Как уточняют на сайте «Контур.Фокус», указанные в ЕГРЮЛ учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. На конец 2022 года выручка компании составила 868,5 миллионов, а чистая прибыль — 849 тысячи.
На этой неделе на Станиславском жилмассиве прорвало трубу. Как сообщил накануне читатель НГС, из-за повреждений на огражденном участке фонтаном забила вода.