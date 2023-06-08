Из-за пропавшей соседки в доме на Полякова неделю нет горячей воды: затопленные жильцы объявили сибирячку в розыск

— Есть же такие компании, которые приезжают, снимают звонок. Участковому звонила сегодня, предложила: «давайте в присутствии полиции, ЖЭУ, я буду, как старшая по дому, мы квартиру вскроем, посмотрим, что там случилось и перекроют сотрудники ЖЭУ». И все наладится с водой. Полицейский мне говорит, что нельзя так. Наши законы такого не позволяют. Сначала нужно подать на розыск, — рассказала Вероника Самарская.