«Дыру прикрыли дорожным знаком»: на Станиславском жилмассиве нашли нестандартный способ временного ремонта

В Новосибирске 5 июня на Станиславском жилмассиве образовался порыв трубы. Как сообщил накануне читатель НГС, из-за повреждений на огражденном участке фонтаном забила вода.
— На Станиславском жилмассиве вода бьет фонтаном. Рабочих нет. Дыру в трубе прикрыли дорожным знаком, — уточнила читатель НГС.
По словам сибирячки, инцидент произошел на улице Станиславского, 40/1. На территории жилмассива недавно проходило плановое отключение горячей воды.
НГС обратился в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании» с просьбой прокомментировать ситуацию. В организации уточнили, что «дефект находится на контроле».
— В ближайшие дни приступим к его устранению — сразу по окончании гидравлических испытаний трубопроводов от ТЭЦ-3, — сообщили в компании. — Начать ремонт немедленно не можем, так как отключение теплосети повлияет на параметры горячего водоснабжения многих домов левого берега.
В СГК также пояснили, как дорожный знак оказался на месте порыва: на трубу его положили рабочие. В компании такой способ ремонта назвали «временным вариантом» и подчеркнули, что «знак не использовался в регулировании дорожного движения».
В конце мая в Новосибирске на Гусинобродском шоссе из-под земли забила вода. Дефект выявили при гидравлических испытаниях на теплосети.