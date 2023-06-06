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«Дыру прикрыли дорожным знаком»: на Станиславском жилмассиве нашли нестандартный способ временного ремонта

В СГК уточнили, что специалисты приступят к устранению дефекта в ближайшие дни

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В СГК сообщили, что дефект находится на контроле

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В Новосибирске 5 июня на Станиславском жилмассиве образовался порыв трубы. Как сообщил накануне читатель НГС, из-за повреждений на огражденном участке фонтаном забила вода.

— На Станиславском жилмассиве вода бьет фонтаном. Рабочих нет. Дыру в трубе прикрыли дорожным знаком, — уточнила читатель НГС.

Инцидент произошел на улице Станиславского, 40/1

Инцидент произошел на улице Станиславского, 40/1

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По словам сибирячки, инцидент произошел на улице Станиславского, 40/1. На территории жилмассива недавно проходило плановое отключение горячей воды.

НГС обратился в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании» с просьбой прокомментировать ситуацию. В организации уточнили, что «дефект находится на контроле».

— В ближайшие дни приступим к его устранению — сразу по окончании гидравлических испытаний трубопроводов от ТЭЦ-3, — сообщили в компании. — Начать ремонт немедленно не можем, так как отключение теплосети повлияет на параметры горячего водоснабжения многих домов левого берега.

В СГК также пояснили, как дорожный знак оказался на месте порыва: на трубу его положили рабочие. В компании такой способ ремонта назвали «временным вариантом» и подчеркнули, что «знак не использовался в регулировании дорожного движения».

В конце мая в Новосибирске на Гусинобродском шоссе из-под земли забила вода. Дефект выявили при гидравлических испытаниях на теплосети.

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