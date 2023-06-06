«Вся суть напитка — он очень дешевый»: завозили ли «Мистер Сидр» в Новосибирск? Как не наткнуться на аналог

Что происходит?

Вечером 5 июня стало известно о массовом отравлении жителей Ульяновской, Самарской, Нижегородской областей и Удмуртии. Виной всему, по предварительным данным, стал алкогольный напиток «Мистер Сидр», который выпускает предприятие ООО «Анди» в Самарской области.

В системе «Контур.Фокус» указано, что учредитель ООО «Анди» — Анар Гусейнов. Предприятие занимается «производством сидра и прочих плодовых вин». Его зарегистрировали в ноябре 2021 года в селе Старый Буян Красноярского района Самарской области. Выручка на конец 2022 года составила 9,3 млн рублей. Чистая прибыль — 1 млн рублей.

