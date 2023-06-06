«Вся суть напитка — он очень дешевый»: завозили ли «Мистер Сидр» в Новосибирск? Как не наткнуться на аналог

Жители сразу нескольких регионов России массово отравились алкогольным напитком, виновником считается «Мистер Сидр». Экспертизы показали, что в жидкости были примеси метанола и этилбутирата. В некоторых случаях отравления уже привели к смертельному исходу. Предприниматель, который занимается производством этого товара, уже привлек внимание правоохранительных органов. Власти и ведомства разных регионов просят жителей внимательнее относиться к напиткам, которые продаются в магазинах. Поставляли ли «Мистер Сидр» в Новосибирскую область, к какой категории напитков он относится, действительно ли это настоящий сидр и почему покупать алкоголь такого плана опасно, выяснял НГС.
Что происходит?
Вечером 5 июня стало известно о массовом отравлении жителей Ульяновской, Самарской, Нижегородской областей и Удмуртии. Виной всему, по предварительным данным, стал алкогольный напиток «Мистер Сидр», который выпускает предприятие ООО «Анди» в Самарской области.
В системе «Контур.Фокус» указано, что учредитель ООО «Анди» — Анар Гусейнов. Предприятие занимается «производством сидра и прочих плодовых вин». Его зарегистрировали в ноябре 2021 года в селе Старый Буян Красноярского района Самарской области. Выручка на конец 2022 года составила 9,3 млн рублей. Чистая прибыль — 1 млн рублей.
Сейчас Анара Гусейнова задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Год назад суд уже разбирался с деятельностью бизнесмена: он продавал алкоголь без документов, подтверждающих их легальность. Но тогда он был только оштрафован.
Сейчас «Мистер Сидр» обвиняют в том, что из-за него только в Ульяновской области умерло 19 человек, еще 4 человека — в Самарской и Нижегородской областях. В УМВД по Ульяновской области заявили, что экспертиза выявила в изъятом суррогатном напитке примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для потребителей.
«Розница этот напиток не закупала»
В новосибирском Роспотребнадзоре отметили, что сейчас в регионе нет пострадавших, которые бы пили этот сидр, а в обороте продукцию не установили. При этом продавцов проинформировали: опасный товар нужно изымать. Людей просят не пить «Мистер Сидр» до выяснения всех обстоятельств, а в случае его обнаружения в магазинах — сообщать в ведомство.
На ситуацию отреагировали новосибирские власти — министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров выразил соболезнования родным и близким пострадавших и призвал сибиряков к бдительности.
— Минпромторг региона запросил информацию у Управления Росалкогольрегулирования по СФО — выяснилось, что розница этот напиток не закупала. Но убедительно прошу покупателей и продавцов — проявите бдительность и отслеживайте товар, который поступает в торговые сети и локальные точки, — обратился Гончаров.
Что продают под видом сидра?
Чтобы разобраться в том, что за напиток мог стать причиной отравлений, НГС обратился к местным экспертам. По словам собственника новосибирской сидрерии InCider Игоря Каменева, есть предприятия, на которых делают сидр по оригинальному рецепту, а есть те, на которых производят алкогольный напиток с таким названием. При этом ничего общего, кроме названия, эти напитки не имеют.
— Такого сидра, как «Мистер Сидр», например, в нормальных заведениях нет по той причине, что тот сидр — сидр только по этикетке. Он даже по ГОСТу — «пивной слабоалкогольный напиток», и по факту изготавливается из разных дешевых материалов с добавлением яблочного сока или даже с ароматизатором, — отметил Игорь Каменев.
Предприниматель добавил, что закон позволяет зарегистрировать напиток под названием «сидр», а на контрэтикетке (этикетка небольших размеров с обратной стороны бутылки. — Прим. ред.) указать, что это «пивной напиток».
— Похожие по составу напитки, как те, которыми отравились люди, производят многие заводы в России. Цена у них на уровне 100 рублей за литр. Они продаются в пивных магазинах. Вся суть такого напитка — что он очень дешевый. Но наши люди часто выбирают всё, что подешевле — такова концепция, — уверен собеседник.
Бизнесмен добавил, что напиток, вызвавший отравление и гибель людей, скорее всего, производят из дешевых материалов. Натуральные же сидры изготавливают из сока прямого отжима, и они соответствуют ГОСТу «Традиционный сидр».
— Жаль, что они, назвавшись «Мистер Сидр», такой резонанс создали вокруг этой категории напитков, потому что по итогам 1 квартала 2023 года сидр стал самым популярным напитком в России по обороту. И как-то совпало, что он стал популярным, а тут столько людей отравилось, — сетует Игорь Каменев.
«Этот сидр сюда не поедет»
Также Каменев предположил, почему «Мистера Сидра» в НСО может не быть.
— Этот сидр точно сюда не поедет. По такой технологии делают слабоалкогольные напитки в каждом регионе. У нас есть в области завод, вот они производят нечто подобное по составу, но, надеюсь, у них там всё нормально. А раз есть такой завод — зачем везти такой напиток из Самары? Транспортировка обойдется дорого. Проще тут купить, — уверен совладелец баров и владелец собственного бренда сидра Игорь Каменев.
НГС обратился за комментариями о возможных причинах отравления такими напитками на местный завод по производству подобных сидров, но на предприятии не смогли оперативно дать комментарий эксперта.
«Предлагают купить подешевле, не регистрируя»
Владелец одного из частных пивных магазинов в Новосибирске, пожелавший остаться анонимным, рассказал корреспонденту НГС, что посетителям нравятся такие дешевые «сидры» — люди с удовольствием берут напиток как аналог пиву. Со случаями отравления в магазине они не сталкивались.
— Нам на отравления ни разу люди не жаловались, жаловались иногда, что не вкусно. Мы ознакомились в свое время с прайсами и выбрали хороших поставщиков. Держимся с ними, пока не испортились, — рассказал предприниматель.
При этом, добавил бизнесмен, иногда к ним в магазин приходят представители, которые предлагают купить продукцию незаконно.
— Предлагают купить подешевле, вчёрную, не регистрируя. Но мы так не делаем — стараемся брать проверенную продукцию с документами, потому что проверки, налоговая — нам самим эти проблемы не нужны. Мы все закупы через налоговую отмечаем, и так и должно быть, а то проверка придет, и всё. Но, думаю, кто-то и таким грешит для экономии, — заключил спикер.
Сегодня НГС уже рассказывал, как быть, если вы обнаружили признаки отравления метанолом. Сам метиловый спирт по вкусу и запаху от этилового не отличить.