В каких регионах нашли опасный сидр, которым массово отравились люди? Погибло минимум 18 человек — подробности

Компания-производитель напитка зарегистрирован в Самарской области. Владелец компании задержан, его допрашивают. По предварительной версии, вместо этилового спирта в производстве данной партии мог быть использован метанол.

— Это сидром нельзя назвать. Потому что сидр — это продукт естественного брожения. На самом деле уже понятно, что вместо естественного брожения просто добавлялся спирт. Левый. Потому что закупки легального спирта для производства такого рода продукции не предусмотрены законодательством. У нас нет лицензирования и даже не предусмотрено введение лицензирования розничных продаж сидра. То есть, его может кто попало и из чего попало продавать, пойди там проконтролируй... Особенно в условиях моратория на проверки, который сейчас установлен, — считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.