В каких регионах нашли опасный сидр, которым массово отравились люди? Погибло минимум 18 человек — подробности

Десятки людей отравились сидром — известно о погибших и пострадавших в Ульяновской, Нижегородской, Самарской областях и Удмуртии. Погибли минимум 18 человек, еще десятки находятся в больнице. Некоторые из них — в реанимации.
Что известно про смертельный напиток, какое вещество могло оказаться в его составе и где продавали этот опасный сидр — все подробности ЧП смотрите в коротком видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Предварительно установлено, что потерпевшие накануне употребляли алкогольный напиток «Мистер Сидр». Также установлено, что во время последних закупок, на товар были переданы только транспортные накладные, без документов, подтверждающих качество, — сообщил Алексей Рыжов, официальный представитель УМВД по Ульяновской области.
Компания-производитель напитка зарегистрирован в Самарской области. Владелец компании задержан, его допрашивают. По предварительной версии, вместо этилового спирта в производстве данной партии мог быть использован метанол.
— Это сидром нельзя назвать. Потому что сидр — это продукт естественного брожения. На самом деле уже понятно, что вместо естественного брожения просто добавлялся спирт. Левый. Потому что закупки легального спирта для производства такого рода продукции не предусмотрены законодательством. У нас нет лицензирования и даже не предусмотрено введение лицензирования розничных продаж сидра. То есть, его может кто попало и из чего попало продавать, пойди там проконтролируй... Особенно в условиях моратория на проверки, который сейчас установлен, — считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился забрать у самарских и ульяновских правоохранителей дело о массовом отравлении сидром.
— Чтобы расследование было объективным и всесторонним, уголовные дела нужно передать в Главное следственное управление СК России, — следует из сообщения СК РФ.
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