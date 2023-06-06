«По вкусу и запаху не отличается от этилового спирта»: врачи — о том, как распознать отравление метанолом

— Коварство метилового спирта заключается в том, что по вкусу, запаху и степени опьяняющего воздействия на организм он ничем не отличается от этилового. Но если промежуточные продукты распада этанола обладают умеренной токсичностью, а конечные (углекислый газ и вода) полностью выводятся, то метанол после всасывания превращается в формальдегид и муравьиную кислоту, которые отравляют организм, нарушая работу нервной и сердечно-сосудистой системы, повреждая клетки печени. Смертельная доза метилового спирта — от 25 мл, — объясняет врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская