«По вкусу и запаху не отличается от этилового спирта»: врачи — о том, как распознать отравление метанолом

Новосибирские врачи рассказали, чем опасно сходство этилового и метилового спирта и как распознать отравление метанолом. По одной из версий, именно он был добавлен в сидр «Мистер сидр», из-за которого недавно случилось массовое отравление в нескольких районах России.
— Коварство метилового спирта заключается в том, что по вкусу, запаху и степени опьяняющего воздействия на организм он ничем не отличается от этилового. Но если промежуточные продукты распада этанола обладают умеренной токсичностью, а конечные (углекислый газ и вода) полностью выводятся, то метанол после всасывания превращается в формальдегид и муравьиную кислоту, которые отравляют организм, нарушая работу нервной и сердечно-сосудистой системы, повреждая клетки печени. Смертельная доза метилового спирта — от 25 мл, — объясняет врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская
По ее словам, отравление проявляется спустя 10–18 часов следующими симптомами: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, рези и спазмы в животе, учащенное сердцебиение, сердечная и дыхательная недостаточность.
Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков отмечает, что в тяжелых случаях сознание нарушено вплоть до комы, часто отмечаются судороги, возникает поражение важных органов (почки, сердце, печень) и летальный исход:
— Характерным симптомом для отравления метиловым спиртом является поражение зрительных нервов. Выражается это в резком и быстром снижении остроты зрения на обоих глазах: тяжесть потери остроты зрения не всегда одинакова на правом и левом глазах. В тяжелых случаях и при неправильно оказанной помощи возникает слепота, которая не восстанавливается со временем, — добавил Андей Поздняков.
При первых симптомах отравления метиловым спиртом необходимо вызвать скорую помощь.
— Если есть пульс и дыхание, пострадавшего нужно уложить на бок или на живот с поворотом головы на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами. При возможности, если человек находится в сознании, провести промывание желудка. Для этого необходимо, чтобы пострадавший выпил не меньше литра воды, в которую надо добавить немного соды. Затем вызывается рвотный рефлекс — для этого пальцами раздражают корень языка. Если нет пульса, нужно немедленно приступать к сердечно-легочной реанимации, — рассказала Екатерина Демьяновская.
Если рядом с пострадавшим есть емкости — пустые или с остатками жидкости — их необходимо сохранить и передать бригаде скорой помощи, чтобы можно было уточнить, чем именно отравился человек.
Ранее мы рассказывали о том, что известно о производстве сидра, которым массово отравились в разных регионах России.