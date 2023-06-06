Даже штраф не заплатил. Производитель смертельного сидра отделался предупреждением. Массовую гибель людей можно было предотвратить?

Счет погибших и пострадавших от отравленного напитка «Мистер Сидр» уже пошел на десятки. Как выясняется, ядовитое пойло распространялось по многим регионам Поволжья. Началось всё с Ульяновской и Самарской областей, Удмуртии. Потом пришла новость о смертях двух человек в Нижегородской области. Как выясняется, массовой гибели людей можно было не допустить, если бы почти год назад, в июле 2022 года, Арбитражный суд Самарской области принял другое решение.
Всё дело в том, что в конце июля прошлого года самарский суд уже разбирался с производителем сидра-убийцы. Дело рассматривала судья Матюхина. Привлечь индивидуального предпринимателя,
Они в апреле 2022 года провели проверку магазина, где продавался алкоголь Гусейнова. Оказалось, что продавали спиртное без документов, подтверждающих его легальность (сертификатов соответствия, накладных, справок к товарно-транспортным накладным по каждому наименованию продукции).
Полицейские завели дело об административном правонарушении и изъяли 150 литров сидров под названиями: «Виски-Кола», «Сангрия», «Пина Колада», «Манго-маракуя» и «Ром-Кола» (по 30 литров каждый). Что характерно, на время разбирательств эти напитки оставили на хранение в том же магазине.
В итоге суд решил уничтожить сидр уничтожить. Гусейнову судья выписала штраф всего на 10 тысяч рублей, но даже это мягкое наказание было заменено на предупреждение, а бизнесмен продолжил свою деятельность.
— Учитывая характер административного правонарушения и его последствия, незначительное количество алкогольной продукции, отсутствие ее реализации либо подготовки к реализации, совершение предпринимателем административного правонарушения впервые, отсутствия общественной опасности, имущественное положение лица, привлекаемого к административной ответственности, суд считает, что административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей может быть заменено на предупреждение, — сказано в решении суда.
В понедельник, 5 июня 2023 года, выяснилось, что общественная опасность есть. Да еще какая. Жертвами самарского ядовитого слабоалкогольного напитка стали 18 жителей Ульяновской области. Они оказались на больничных койках в выходные — 3 и 4 июня. Но несмотря на старания врачей, от отравления умерли, еще более 50 человек — пострадали.
— Среди пострадавших — 16-летняя девочка-сирота. Она пила сидр вместе с сестрой, — сообщали ульяновские следователи.
Впоследствии появилась информация о шести погибших в Самарской области. Однако местные следователи официально подтвердили гибель только двух человек — жительниц Новокуйбышевска. Местный Минздрав также сообщил о трех пострадавших. Позже стало известно о пострадавших в Удмуртии, а потом, как говорилось выше, о пострадавших и умерших в Нижегородской области.
Возможно, если бы бизнесмен год назад получил более суровое наказание, то был бы осторожнее?
Сейчас Анара Гусейнова всё же задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК («Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, которые привели по неосторожности к смерти двух или более людей»). Известно, что напитки под названием «Мистер Сидр» разливали на заводе, расположенном в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области. В системе «Контур.Фокус» указано, что бизнесмен зарегистрировал ИП в сентябре 2020 года в селе Старый Буян. Основные профили его деятельности связаны с оптовой и розничной продажей пива, алкоголя, воды, соков, кондитерских изделий, табака, морепродуктов, а также их перевозкой.
Также Анар Гусейнов владеет зарегистрированным в ноябре 2021 года в Самарской области микропредприятием ООО «Анди» (производство сидра и прочих плодовых вин). Его выручка за 2022 год составила 9,26 миллиона рублей, чистая прибыль —1,023 миллиона рублей. На компанию было подано два судебных иска о взыскании задолженностей по заработной плате и прочих выплат. Оба дела были частично удовлетворены в пользу истца.
На производство выехали силовики из Самарской и Ульяновской областей, а также представители прокуратуры. А чтобы предотвратить возможные отравления в будущем, на дорогах Самарской области выставили заслоны. Полицейские досматривают автомобили на предмет обнаружения контрафактного алкоголя. Уже известно об одной фуре с опасным спиртным. Естественно, что каждый регион взволнован одним — не дойдет ли паленый сидр до них. Поэтому глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять продукцию «Мистер Сидр».
«Фонтанка» спросила совладельца Bakunin Group Александра Романенко о том, как в России, по его мнению, организован контроль качества слабоалкогольных напитков и как не стать жертвой «смертельного сидра».
— Число жертв от напитка «Мистер Сидр» растет, пострадавшие есть в нескольких регионах. Как продавцы контролируют качество крафтовой продукции?
— Во всей этой истории мне кажутся странными несколько вещей. Во-первых, размер партии. Я представляю, как могут работать кустарные производства сидра, неважно, где они расположены: продукция в целях экономии сбраживается в пластиковых кубах размером в тонну. Пластиковые кубы — это не очень практично с точки зрения производства, но они пищевые, они безопасны. 99% даю, что сидр готовился именно в этих кубах. И на легальных сидродельнях они есть. Так вот, пластиковый куб выдает около 1000 литров продукции.
— МВД отчиталось об изъятии 193 кегов «Мистер Сидр» по 30 литров каждый, итого около 6 тысяч литров.
— Это похоже на правду. Вопрос: куда еще это продали и почему это пока в одном месте стрельнуло? Когда добавилось несколько городов, это начало становиться похожим на правду.
— Но может ли сидр в принципе быть настолько смертельным?
— Вот именно, что не может быть. Гипотетически (есть опасность), если там были металлические кеги, а их моют специальной химией, которая всегда была импортная... В последнее время импортной химии для мойки технологических емкостей и кегов стало меньше, и она стала очень дорогая.
— Думаете, что кто-то мог сэкономить?
— Конечно. Знаем производителей, которые или количество уменьшают, или пытаются эту химию заменить на что-то похожее российское. Там набор щелочей разных. Может, это были плохо вымытые кеги и было отравление от этой химии.
То есть может быть какое-то отравление нелегальной водкой. Но если ты берешь яблочный сок и сбраживаешь дрожжами, не может родиться ничего химического и микробиологического, что может убить человека. Это же что-то жестко химическое, возможно, плохо замытые кеги на производстве.
Если это одноразовые пластиковые кеги, то есть вариант, что на дешевых малобюджетных пивоварнях их по нескольку раз используют, хотя они одноразовые, их тоже моют какой-то химией, и там тоже может быть отравление. Я знаю, что в регионах дистрибьютор продает наше пиво в торговые точки, а потом какие-то малые полулегальные производители одноразовые бэушные кеги выкупают, промывают какой-то химией и по второму кругу у себя в регионе используют. Мне кажется, что-то подобное могло произойти.
То есть или это ошибка технолога, или это уже не сидр, а преступники создали газированный яблочный сок с метанолом и отравили людей. Но это не имеет отношения ни к крафту, ни к производителям вообще.
Если речь о самом продукте, то люди полегли бы в разных городах в большом количестве. Если это вопрос замывки кегов, то это может быть точечно. Какие-то кеги могли быть замыты одной химией, какие-то — другой, какие-то — быть одноразовыми, какие-то металлические. Но пока история выглядит мутно.
— Застрахованы ли все мы от встречи с такой продукцией?
— Нужно потреблять известные, проверенные бренды и ходить в приличные заведения. Размер заведения при этом не играет никакой роли.
Например, у нас 30 наименований французского и испанского сидра, есть местные — «Токсовская сидрерия» и Bullevi. Мы знаем, что это за люди, что они производят, на каком оборудовании. А есть заведения, которые могут покупать сидр из китайского концентрата. И у производителя из Китая мог быть, например, сбой.
— То есть продавец не контролирует каждую партию, это на стороне производителя?
— Например, продукцию одного из местных производителей продаем лет семь, у нее может скакать органолептика, это зависит от урожая яблок, но с проблемами с качеством не сталкивались ни разу. Это проверенный производитель. Они сертифицированы, они сдают свой продукт в лабораторию, есть декларация соответствия. То же с нашим пивом, мы прошли проверку безопасности во многих сетях, мы экспортировали, нас проверяли немцы, голландцы, шведы. Мы сами себя проверяем, каждую партию привозим в аккредитованную лабораторию.
А есть производители, которые не следят за качеством, покупают дешевое непроверенное сырье, может, бракованное, списанное, и продают подозрительно дешево свою продукцию. Магазинчики разливного пива очень любят такую историю.
— Как себя обезопасить потребителям?
— При визуальном осмотре любой жидкости ты видишь, что цветность и мутность нормальные. Если сидр нефильтрованный, то должен быть стойкий вкус тухлых яблок, а если сидр мутный и нефильтрованный, но нет тухлятины в запахе, а наоборот, ароматика свежих яблок, это ненормально. Хороший сидр пахнет навозом и сеном, значит, что это натуральные яблоки, сброженные натуральными дрожжами, а если сильный, стойкий вкус, как у яблочной дешевой газировки, значит, что напихали концентраты и ароматизаторы. Но это не значит, что это опасно для здоровья.
Если же в случае с «Мастером Сидром» был смешан яблочный сок с метанолом, это не продукт брожения, при такой смеси нет никакого запаха тухлых яблок. Это будет такой чистый, кристальный напиток с сильным яблочным вкусом.
Спасут водка и активированный уголь?
Существует мнение, что при отравлении метанолом можно спастись с помощью активированного угля или этилового спирта. MSK1.RU обсудил, так ли это на самом деле, с наркологом, членом Национальной наркологической лиги Василием Шуровым.
— Такой метод — выпить активированный уголь или чистый спирт — есть, но это не метод лечения. Это способ немного отсрочить переработку метанола. Не нужно думать: «Вот накачу сверху водки и мне ничего не будет». Будет, но чуть позже, — рассказал MSK1.RU Василий Шуров. — Как только появятся признаки отравления (нарушение зрения, слепота, дискоординация), не нужно играть в народных целителей, нужно сразу ехать в реанимацию — это единственный шанс спасти пациента.