Даже штраф не заплатил. Производитель смертельного сидра отделался предупреждением. Массовую гибель людей можно было предотвратить?

Они в апреле 2022 года провели проверку магазина, где продавался алкоголь Гусейнова. Оказалось, что продавали спиртное без документов, подтверждающих его легальность (сертификатов соответствия, накладных, справок к товарно-транспортным накладным по каждому наименованию продукции).



Полицейские завели дело об административном правонарушении и изъяли 150 литров сидров под названиями: «Виски-Кола», «Сангрия», «Пина Колада», «Манго-маракуя» и «Ром-Кола» (по 30 литров каждый). Что характерно, на время разбирательств эти напитки оставили на хранение в том же магазине.

