В новосибирских магазинах ищут опасный «Мистер Сидр» — куда сообщать, если он вам попадется

В нескольких регионах России зарегистрировали случаи отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр», есть погибшие. В новосибирском Роспотребнадзоре жителей призывают не пить этот алкоголь и звонить в ведомство в случае, если его нашли на полках магазинов.
— В Новосибирской области сейчас нет пострадавших от употребления напитка, в обороте эту продукцию не установили. Продавцов алкоголя проинформировали о том, что опасный товар нужно изымать, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В региональном Роспотребнадзоре призывает не употреблять этот пивной напиток до того, как выяснятся все обстоятельства. Тех, кто найдет смертельно опасный товар в торговых сетях, просят звонить на «горячую линию» 8–800–350–5060 (с 10 до 17 часов, с 10 до 16 часов в пятницу), или на 220–24–05 (вн. 2–97).
Ранее НГС писал, что известно о владельце смертельно опасного напитка «Мистер Сидр». Его изготавливали в Самарской области.