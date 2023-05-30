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Спецоперация на Украине

Москву атаковали беспилотники — могут ли дроны долететь до Новосибирска? Мнение эксперта

О новой атаке дронов стало известно сегодня, 30 мая

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Сегодня, 30 мая, произошла атака беспилотников на Москву и Подмосковье, подробнее о ситуации мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже.

Возможна ли подобная атака на Новосибирск? Ранее, когда ночью 3 мая беспилотники атаковали Кремль, НГС спросил мнение эксперта по БПЛА, члена Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуарда Багдасаряна. Приводим его ответ снова.

— Для атаки на Новосибирск нужен большой, габаритный, сложный и весьма дорогой летательный аппарат. Он будет весить тонны, в нём должен быть реактивный двигатель. А такого вооружения у Украины на данный момент нет. Поэтому я исключаю возможность атаки на Новосибирск, — заявил Багдасарян.

Помимо технической сложности подобного маневра эксперт указывает на его нецелесообразность.

— Второй вопрос: а какой в этом смысл? Зачем обстреливать Новосибирск или Камчатку? Исходя из здравого смысла, сложно представить себе атаку БПЛА на Новосибирск или Краснодар, — добавил Багдасарян.

Не так давно НГС задался вопросом о том, правда ли, что Новосибирск — самое безопасное место? Разобрали с экспертами вероятность бомбежки, землетрясения и наводнения.

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