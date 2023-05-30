Москву атаковали беспилотники — могут ли дроны долететь до Новосибирска? Мнение эксперта

Сегодня, 30 мая, произошла атака беспилотников на Москву и Подмосковье, подробнее о ситуации мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже.
Возможна ли подобная атака на Новосибирск? Ранее, когда ночью 3 мая беспилотники атаковали Кремль, НГС спросил мнение эксперта по БПЛА, члена Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуарда Багдасаряна. Приводим его ответ снова.
— Для атаки на Новосибирск нужен большой, габаритный, сложный и весьма дорогой летательный аппарат. Он будет весить тонны, в нём должен быть реактивный двигатель. А такого вооружения у Украины на данный момент нет. Поэтому я исключаю возможность атаки на Новосибирск, — заявил Багдасарян.
Помимо технической сложности подобного маневра эксперт указывает на его нецелесообразность.
— Второй вопрос: а какой в этом смысл? Зачем обстреливать Новосибирск или Камчатку? Исходя из здравого смысла, сложно представить себе атаку БПЛА на Новосибирск или Краснодар, — добавил Багдасарян.
Не так давно НГС задался вопросом о том, правда ли, что Новосибирск — самое безопасное место? Разобрали с экспертами вероятность бомбежки, землетрясения и наводнения.