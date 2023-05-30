Беспилотники атаковали дома в Москве и Подмосковье: онлайн-трансляция

Аэропорты Москвы работают в штатном режиме.
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Около 25 БПЛА участвовали в утренней атаке, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источников канала, большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье, часть беспилотников зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте.
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Очевидцы сообщают о взрывах в Новой Москве, пишет Telegram-канал 112. По их данным, экстренные службы выехали в
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Что известно на данный момент
Что известно о взрыве беспилотников в Москве:
▪️ утром жители нескольких районов слышали звуки взрывов — это была работа ПВО;
▪️ на подлете к городу были сбиты несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор Подмосковья;
▪️ в двух домах, которые пострадали от ударов, эвакуируют жителей. Они вернутся после всех работ экстренных служб;
▪️ по данным Mash, в одну из квартир залетел беспилотник с тремя взрывными устройствами, специалисты разминируют его.
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О беспилотниках и звуках взрывов с раннего утра сообщают жители Москвы, Истры, Красногорска, Одинцово и Барвихи. Минимум три БПЛА попали в жилые дома.
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В Москве начали глушить сигналы спутниковой навигации, сообщает Mash. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители.
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Очевидцы публикуют кадры уничтожения беспилотников, которые атакуют Москву и область.
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Рядом с местом атаки беспилотников на Ленинском проспекте перекрыли движение.
— Перекрыто движение по ул. Удальцова от Ленинского проспекта до ул. Михаила Певцова, — уточнили в столичном дептрансе.
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Несколько кадров последствий атаки БПЛА в Новой Москве и Подмосковье.
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Атаку беспилотников официально прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
— Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают, — заявил Воробьев.
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Атаку дронов по Москве и Подмосковью подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
— На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию, — написал Собянин у себя в телеграм-канале. — В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.
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