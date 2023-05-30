Беспилотники атаковали дома в Москве и Подмосковье: онлайн-трансляция

Что известно о взрыве беспилотников в Москве:



▪️ утром жители нескольких районов слышали звуки взрывов — это была работа ПВО;



▪️ на подлете к городу были сбиты несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор Подмосковья;



▪️ в двух домах, которые пострадали от ударов, эвакуируют жителей. Они вернутся после всех работ экстренных служб;



▪️ по данным Mash, в одну из квартир залетел беспилотник с тремя взрывными устройствами, специалисты разминируют его.