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Тема дняБеспилотники атаковали дома в Москве и Подмосковье
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Беспилотники атаковали дома в Москве и Подмосковье: онлайн-трансляция

В нескольких домах эвакуируют жильцов

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Беспилотники атаковали несколько жилых домов в Московской области

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Беспилотники этим утром атаковали Москву и Подмосковье. Ранним утром взрыв произошел в жилом доме в Новой Москве, на земле нашли обломки, похожие на части БПЛА.


Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Что известно об утренних атаках, рассказываем в этой онлайн-трансляции.

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Аэропорты Москвы работают в штатном режиме.

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Около 25 БПЛА участвовали в утренней атаке, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источников канала, большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье, часть беспилотников зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте.

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Очевидцы сообщают о взрывах в Новой Москве, пишет Telegram-канал 112. По их данным, экстренные службы выехали в 1-й микрорайон.

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Что известно на данный момент 

Что известно о взрыве беспилотников в Москве:

▪️ утром жители нескольких районов слышали звуки взрывов — это была работа ПВО;

▪️ на подлете к городу были сбиты несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор Подмосковья;

▪️ в двух домах, которые пострадали от ударов, эвакуируют жителей. Они вернутся после всех работ экстренных служб;

▪️ по данным Mash, в одну из квартир залетел беспилотник с тремя взрывными устройствами, специалисты разминируют его.

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Илья Ненко

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О беспилотниках и звуках взрывов с раннего утра сообщают жители Москвы, Истры, Красногорска, Одинцово и Барвихи. Минимум три БПЛА попали в жилые дома.

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В Москве начали глушить сигналы спутниковой навигации, сообщает Mash. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители.

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Илья Ненко

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Очевидцы публикуют кадры уничтожения беспилотников, которые атакуют Москву и область.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash / T.me

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Рядом с местом атаки беспилотников на Ленинском проспекте перекрыли движение.

— Перекрыто движение по ул. Удальцова от Ленинского проспекта до ул. Михаила Певцова, — уточнили в столичном дептрансе.

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Несколько кадров последствий атаки БПЛА в Новой Москве и Подмосковье.

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Илья Ненко

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Атаку беспилотников официально прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают, — заявил Воробьев.

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Илья Ненко

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Атаку дронов по Москве и Подмосковью подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию, — написал Собянин у себя в телеграм-канале. — В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

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Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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