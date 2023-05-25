«Одной изорвал руки и ноги, вторую прикусил»: под Новосибирском ротвейлер искусал двух девочек

Под Новосибирском в коттеджном поселке Березки-2 села Новолуговое 23 мая ротвейлер искусал двух девочек. Об этом сообщила читательница НГС.
— Ротвейлер сбежал и искусал двух девочек, одной изорвал руки, ноги, вторую прикусил. Одна из пострадавших — дочь моей соседки, она увезла ребенка в больницу. Пострадавшие уже подали заявление в полицию. Хозяин же просто извиняется, что не углядел и выпустил пса. Хочу, чтобы владельцы подобных животных заранее думали и следили за собаками, — пояснила сибирячка.
По словам женщины, после инцидента хозяин увез собаку из поселка. Однако жители опасаются, что животное вновь привезут и вновь кто-то пострадает.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.
Ранее в городе Болотное Новосибирской области собака напала на девятилетнюю девочку и покусала ее. Инцидент произошел 15 мая, девочка гуляла с друзьями, когда на нее бросилось животное.