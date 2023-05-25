«Одной изорвал руки и ноги, вторую прикусил»: под Новосибирском ротвейлер искусал двух девочек

— Ротвейлер сбежал и искусал двух девочек, одной изорвал руки, ноги, вторую прикусил. Одна из пострадавших — дочь моей соседки, она увезла ребенка в больницу. Пострадавшие уже подали заявление в полицию. Хозяин же просто извиняется, что не углядел и выпустил пса. Хочу, чтобы владельцы подобных животных заранее думали и следили за собаками, — пояснила сибирячка.

