«Она загнанная, затравленная»: в Болотном собака повалила на землю и искусала 9-летнюю девочку

В городе Болотное Новосибирской области собака напала на девятилетнюю девочку и покусала ее. Обстоятельства происшествия начала изучать прокуратура района.
Как рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшего ребенка Оксана С., инцидент произошел 15 мая, девочка гуляла с друзьями, когда на нее бросилось животное:
— Собака накинулась на нее и схватила за ногу. Дочь упала, собака давай терзать ее за рукав. Дочка в свою очередь стала как-то руками отбиваться. Мы предполагаем, что она попала ей в глаз пальцем или рукой, и собака отбежала, — рассказала Оксана С. — что характерно рядом стоял мужчина и курил и просто смотрел, как ребенок отбивается.
По словам Оксаны, физически девочка пострадала не очень серьезно, но теперь боится даже выходить на улицу.
В местных пабликах пользователи уверяют, что это не единственное нападение собаки.
— Сегодня гуляла с маленьким ребёнком, по улице Максима Горького. Эта собака набросилась на нас, прокусила мне руку и ногу, очень сильно кидалась на коляску, — написала в «Типичном Болотном» подписчица Татьяна.
В этот раз животное, по словам женщины, спугнули прохожие и проезжавшие мимо сотрудники вневедомственной охраны.
— Эту собаку видели несколько дней назад в Болотном. Животное жило в абсолютно маргинальной пьющей семье в Турнаеве (село в Болотнинском районе — прим.ред.). Ее не кормили, с цепи не спускали, потом, насколько я знаю, она сорвалась с цепи и кого-то покусала, — рассказала НГС еще одна жительница Болотного Ольга (имя изменено по ее просьбе).
Ольга утверждает, что после этого инцидента семья решила избавиться от животного и отдала другому человеку, но собака от него сбежала.
— Собака загнанная, затравленная, — подтвердил местный зоозащитник Сергей Шахов. — Собаку полицейские поймали, мне начальник полиции позвонил, 5 минут назад привел собаку ко мне. Ее назвали Ричи. Со своими собаками я ее оставлять не буду, конечно, но уже нашел, кому ее предварительно отдать в загородку, в палисадник.
Сейчас историю изучает надзорное ведомство:
— Прокуратура Болотнинского района организовала проверку по факту укуса несовершеннолетнего ребенка безнадзорной собакой. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее НГС писал о том, как под Новосибирском ребенка искусала корги. После этого отец пострадавшего ребенка потребовал с хозяйки огромную компенсацию.