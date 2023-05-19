«Заявка к волонтерам поступила через 3 дня»: в Новосибирской области пропал 37-летний мужчина

В Новосибирской области в поселке Коченево пропал
— Пропал мужчина, последний раз его видели 16 мая этого года. Заявка поступила сегодня на горячую линию. Отрядом размещена ориентировка в группе «ЛизаАлерт Новосибирск», начат информационный поиск. Идет активное распространение ориентировки в Сети. Проводится обзвон медицинских учреждений на предмет госпитализации пропавшего, — сообщили в «ЛизаАлерт».
Приметы Данила: рост — 184 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы русые, глаза зеленые. В день пропажи был одет в черную толстовку, черное трико, черные кроссовки и серую кепку. С собой у мужчины была черная борсетка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»:
Ранее в Новосибирской области спустя сутки нашли живым