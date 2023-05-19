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Тема дняВ Новосибирской области пропал 37-летний мужчина
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«Заявка к волонтерам поступила через 3 дня»: в Новосибирской области пропал 37-летний мужчина

Его местонахождение неизвестно с 16 мая

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К поиску сибиряка подключились волонтеры

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В Новосибирской области в поселке Коченево пропал 37-летний Данил Ширшов. Местонахождение мужчины неизвестно с 16 мая 2023 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

— Пропал мужчина, последний раз его видели 16 мая этого года. Заявка поступила сегодня на горячую линию. Отрядом размещена ориентировка в группе «ЛизаАлерт Новосибирск», начат информационный поиск. Идет активное распространение ориентировки в Сети. Проводится обзвон медицинских учреждений на предмет госпитализации пропавшего, — сообщили в «ЛизаАлерт».

Приметы Данила: рост — 184 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы русые, глаза зеленые. В день пропажи был одет в черную толстовку, черное трико, черные кроссовки и серую кепку. С собой у мужчины была черная борсетка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирской области спустя сутки нашли живым 17-летнего молодого человека.

ПропалПоиск без вести пропавшихНовосибирская область
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