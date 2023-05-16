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Троллейбус загорелся на площади Ленина в Новосибирске — видео

Несколько мужчин забрались на его крышу

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Дым не прекращает идти

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На площади Ленина рядом с концертным залом филармонии загорелся троллейбус. Инцидент произошел сегодня, 16 мая, около 09:00.

— Троллейбус загорелся. Тушат. Пострадавших нет, — прислала видео в редакцию читательница НГС.

На ролике видно, что на крышу с огнетушителем забрались несколько человек, но дым продолжает идти.

- В 08:46 поступило сообщение о возгорании троллейбуса. Через 5 минут пожарные были на месте. До прибытия пожарной охраны из транспорта самостоятельно эвакуировались 25 человек, также водитель самостоятельно ликвидировал возгорание на начальной стадии. Огнём повреждены провода на крыше на площади 0,5 кв.м. Информация о пострадавших не поступала, - сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сегодня ночью пожарные за час потушили крупный пожар в Кировском районе — на улице Костычева 3-й переулок горели два частных дома и надворные постройки, а огонь почти перекинулся на третье жилье.

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ТроллейбусПожарОгнетушительПлощадь Ленина
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