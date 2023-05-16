Троллейбус загорелся на площади Ленина в Новосибирске — видео

На площади Ленина рядом с концертным залом филармонии загорелся троллейбус. Инцидент произошел сегодня,
— Троллейбус загорелся. Тушат. Пострадавших нет, — прислала видео в редакцию читательница НГС.
На ролике видно, что на крышу с огнетушителем забрались несколько человек, но дым продолжает идти.
- В 08:46 поступило сообщение о возгорании троллейбуса. Через 5 минут пожарные были на месте. До прибытия пожарной охраны из транспорта самостоятельно эвакуировались 25 человек, также водитель самостоятельно ликвидировал возгорание на начальной стадии. Огнём повреждены провода на крыше на площади 0,5 кв.м. Информация о пострадавших не поступала, - сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
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