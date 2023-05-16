«Огонь мог перейти на третье жилье»: в ночном пожаре сгорели два частных дома и гараж с машиной — фото

Пожарные за час потушили крупный пожар в Кировском районе — на улице Костычева
Спасатели выехали в 22:53.
— По прибытии огонь переходил на третий жилой дом и в плотной застройке стремительно распространялся далее, угрожая строениям вокруг на соседних участках, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожарные развернули штаб и начали работать по двум направлениям.
— Организовали два боевых участка: один на тушение, второй на защиту соседних построек и домов, — добавили в ведомстве.
И спустя час открытое горение было ликвидировано. По оперативным данным, огнем повреждены строения на трех участках, два частных дома и надворные постройки на площади 220
— В одном из домов и гараже, в котором находился автомобиль, произошло обрушение кровли, — объяснили спасатели. — Информация о пострадавших не поступала.
Накануне стало известно, что чрезвычайно высокая пожароопасность сохранится в Новосибирской области до