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«Огонь мог перейти на третье жилье»: в ночном пожаре сгорели два частных дома и гараж с машиной — фото

Пожарным пришлось работать на два направления — тушение и защиту

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Пожарные развернули штаб и начали работать по двум направлениям

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Пожарные за час потушили крупный пожар в Кировском районе — на улице Костычева 3-й переулок горело два частных дома и надворные постройки, а огонь почти перекинулся на третье жилье.

Спасатели выехали в 22:53.

— По прибытии огонь переходил на третий жилой дом и в плотной застройке стремительно распространялся далее, угрожая строениям вокруг на соседних участках, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные развернули штаб и начали работать по двум направлениям.

Открытый огонь ликвидировали за час

Открытый огонь ликвидировали за час

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— Организовали два боевых участка: один на тушение, второй на защиту соседних построек и домов, — добавили в ведомстве.

И спустя час открытое горение было ликвидировано. По оперативным данным, огнем повреждены строения на трех участках, два частных дома и надворные постройки на площади 220 кв. м. У третьего дома оплавились окна.

— В одном из домов и гараже, в котором находился автомобиль, произошло обрушение кровли, — объяснили спасатели. — Информация о пострадавших не поступала.

Затем была проливка конструкций

Затем была проливка конструкций

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Накануне стало известно, что чрезвычайно высокая пожароопасность сохранится в Новосибирской области до 22 мая. В регионе уже месяц действует особый противопожарный режим.

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