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Чрезвычайно высокая пожароопасность сохранится в Новосибирской области до 22 мая

В регионе уже месяц действует особый противопожарный режим

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По-прежнему запрещено разводить костры и сжигать сухую траву

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По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 16 по 22 мая 2023 года в Новосибирской области сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность 5-го класса и местам высокая пожароопасность 4-го класса. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы.

В ГУ МЧС России по НСО обратили внимание на увеличение риска возникновения природных пожаров, напомнив о действующих ограничениях.

— В регионе действует запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, — сообщили в ГУ МЧС.

Напомним, в Новосибирской области уже месяц действует особый противопожарный режим. На праздниках в регионе произошло несколько крупных пожаров. Так, 7 мая в СНТ «Волга» сгорели 4 дачи.

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