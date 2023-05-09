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Подросток на родительской «Хонде» протаранил машины соседей на Богаткова

Повреждения получили два автомобиля, припаркованных у подъезда

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По предварительным данным, подросток сел за руль в состоянии алкогольного опьянения

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В Октябрьском районе Новосибирска подросток попал в ДТП. По информации очевидцев, он взял ключи от машины родителей без разрешения.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Бориса Богаткова. По словам местной жительницы, передает «АСТ-54», подросток отправился кататься на родительской Honda CR-V без разрешения, не остановился по требованию ДПС, устроил гонки и в результате врезался в припаркованные у подъезда автомобили.

Honda врезалась в кроссовер Mitsubishi Outlander, который в свою очередь ударил «Ниву»

Honda врезалась в кроссовер Mitsubishi Outlander, который в свою очередь ударил «Ниву»

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Редакция НГС направила запрос в ГИБДД Новосибирска с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил.

Накануне в Ленинском районе водитель Infiniti сбил 17-летнего подростка на мопеде. Пострадавшего увезли в больницу.

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