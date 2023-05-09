Подросток на родительской «Хонде» протаранил машины соседей на Богаткова

В Октябрьском районе Новосибирска подросток попал в ДТП. По информации очевидцев, он взял ключи от машины родителей без разрешения.



Инцидент произошел во дворе дома на улице Бориса Богаткова. По словам местной жительницы, передает «АСТ-54», подросток отправился кататься на родительской Honda CR-V без разрешения, не остановился по требованию ДПС, устроил гонки и в результате врезался в припаркованные у подъезда автомобили.