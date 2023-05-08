СМИ сообщили подробности крушения беспилотника у завода Чкалова — его мог запустить ребенок

Беспилотник, который нашли недалеко от завода имени Чкалова в Новосибирске, запустил 8-летний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По данным канала, мальчик играл с дроном недалеко от завода, чтобы снять видео с воздуха, он изолентой примотал к нему камеру. В какой-то момент устройство потеряло сигнал и упало рядом с Чкаловским заводом, где производят Су-34 и С-70 «Охотник». Уже оттуда его забрали и передали полиции.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по инциденту. В ведомстве пояснили, что не владеют информацией по данной ситуации.
3 мая пресс-служба президента России сообщила о том, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи беспилотников. Власти назвали это «спланированной террористической акцией» и «покушением на президента России». Мы узнали у эксперта, возможна ли подобная атака в Новосибирске.