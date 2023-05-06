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В Новосибирске заметили столб черного дыма у Гусинобродского шоссе — что произошло

На место выезжали пожарные

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Огонь удалось быстро локализовать

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Сегодня днем, 6 мая, в Новосибирске заметили столб дыма над магазином «Континент» на Гусинобродском шоссе. Рядом со зданием произошел пожар на площади в 115 квадратных метров.

— Около 15:00 поступило сообщение, что в Октябрьском районе на Гусинобродском шоссе горела трава и мусор на открытой территории. Площадь составила 115 квадратных метров, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожарные локализовали пожар за 5 минут. Еще 15 потребовалось на то, чтобы ликвидировать открытое горение.

В Новосибирской области до 15 мая действует противопожарный режим. В регионе запрещено разводить открытый огонь. Несмотря на это, в области уже выявили 503 нарушителей.

Гусинобродское шоссеОктябрьский районПожарГУ МЧС по Новосибирской области
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