В Новосибирске заметили столб черного дыма у Гусинобродского шоссе — что произошло

Сегодня днем, 6 мая, в Новосибирске заметили столб дыма над магазином «Континент» на Гусинобродском шоссе. Рядом со зданием произошел пожар на площади в 115 квадратных метров.
— Около 15:00 поступило сообщение, что в Октябрьском районе на Гусинобродском шоссе горела трава и мусор на открытой территории. Площадь составила 115 квадратных метров, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Пожарные локализовали пожар за 5 минут. Еще 15 потребовалось на то, чтобы ликвидировать открытое горение.
В Новосибирской области до 15 мая действует противопожарный режим. В регионе запрещено разводить открытый огонь. Несмотря на это, в области уже выявили 503 нарушителей.