Семилетняя девочка погибла в ДТП с участием пассажирского автобуса — отвечать будет его водитель

Прокуратура направила в суд уголовное дело против водителя автобуса, который
Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области,
— Следствием установлено, что обвиняемый управлял рейсовым автобусом ПАЗ. На
В результате погибла девочка 2015 года рождения, еще 6 пассажиров получили травмы. Уголовное дело рассмотрит Татарский районный суд.
В начале марта на трассе под Новосибирском в аварии погибла семья Макеевых. Выжить удалось только пятилетнему мальчику, который получил серьезные травмы. Сестра погибшей матери двоих детей рассказала НГС о том, как жили ее близкие и как произошла авария, по их версии.