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Семилетняя девочка погибла в ДТП с участием пассажирского автобуса — отвечать будет его водитель

Авария произошла на трассе в Новосибирской области

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Водитель не справился с управлением

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Прокуратура направила в суд уголовное дело против водителя автобуса, который 8 ноября 2022 года попал в аварию в Татарском районе. В результате происшествия погибла 7-летняя девочка.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, 40-летнего водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

— Следствием установлено, что обвиняемый управлял рейсовым автобусом ПАЗ. На 11-м километре автодороги Татарск — Увальское, нарушив правила дорожного движения, управлял автобусом со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, без учета метеорологических условий, потерял контроль за управлением автомобилем, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся, — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате погибла девочка 2015 года рождения, еще 6 пассажиров получили травмы. Уголовное дело рассмотрит Татарский районный суд.

В начале марта на трассе под Новосибирском в аварии погибла семья Макеевых. Выжить удалось только пятилетнему мальчику, который получил серьезные травмы. Сестра погибшей матери двоих детей рассказала НГС о том, как жили ее близкие и как произошла авария, по их версии.

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