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Спецоперация на Украине

СК возбудил уголовное дело о теракте после попытки атаки Кремля беспилотниками

Кремль расценил инцидент как покушение на президента РФ

Дроны атаковали Кремль в ночь на 3 мая

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после попытки атаки дронов на Кремль, которую власти назвали покушением на президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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