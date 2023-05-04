СК возбудил уголовное дело о теракте после попытки атаки Кремля беспилотниками

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после попытки атаки дронов на Кремль, которую власти назвали покушением на президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Кремль расценил инцидент как покушение на президента РФ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после попытки атаки дронов на Кремль, которую власти назвали покушением на президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Новость обновляется.