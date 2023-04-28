Два автомобиля столкнулись на Бердском шоссе у «Звездной» — собралась пробка

Утром 28 апреля в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись автомобили Haval и Hyundai Accent. На месте собралась пробка.
ДТП произошло в районе остановки «Звездная» в Первомайском районе. К месту аварии приезжала скорая помощь.
Сервис «Яндекс.Карты» показывает, что рядом с местом аварии при движении в сторону Академгородка собралась пробка длиной примерно 2,5 километра, в сторону «Речного вокзала» — 1,4 километра.
НГС обратился в Госавтоинспекцию по Новосибирску, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации ответ не поступил.
Накануне в Первомайском районе столкнулись «Лада-Веста» и две «Газели». В результате ДТП погиб