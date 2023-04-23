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«Упал сверху вместе с тяжелым самокатом». Стали известны подробности инцидента со сбитой девочкой на самокате в Новосибирске

Пострадавшей — 4 года

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После случившегося девочку увезли на реанимации

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12-летний подросток на электросамокате сбил 4-летнюю девочку в Заельцовском районе Новосибирска. Как рассказала НГС мама девочки, подросток снес ребенка, после чего на малышку упал самокат и сам мальчик. Девочку увезли на реанимации.

Екатерина, мама 4-летней Анны (имя изменено. — Прим. ред.), объяснила НГС, что они с дочкой шли по тротуару, девочка была на обычном самокате. На электросамокатах ехали четыре мальчика, трое объехали семью, а четвертый врезался в ребенка.

— Он ее снес, упал сверху вместе с тяжелым самокатом. Муж подбежал, сначала одного снял, потом вторую начал вытаскивать. Хорошо, что быстро приехала скорая. Нас еще спасло то, что дочка была в шапке и в мягком капюшоне — удар немного смягчился, — объяснила Екатерина.

После случившегося приехали бабушка и дедушка подростка, по словам Екатерины, бабушка извинилась, а мальчик сам не осознал, что сделал.

Анну увезли на реанимации, обследовали и отпустили домой под наблюдение врачей.

По данным ГИБДД, подросток ехал на электросамокате по улице Залесского со стороны улицы Дуси Ковальчук в сторону Даргомыжского. 12-летний мальчик врезался в Анну, которая ехала на обычном самокате навстречу.

Ранее Новосибирский областной суд отменил штраф глухонемой девушке за езду на кикшеринговом электросамокате без водительских прав.

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