«Упал сверху вместе с тяжелым самокатом». Стали известны подробности инцидента со сбитой девочкой на самокате в Новосибирске

12-летний подросток на электросамокате сбил
Екатерина, мама
— Он ее снес, упал сверху вместе с тяжелым самокатом. Муж подбежал, сначала одного снял, потом вторую начал вытаскивать. Хорошо, что быстро приехала скорая. Нас еще спасло то, что дочка была в шапке и в мягком капюшоне — удар немного смягчился, — объяснила Екатерина.
После случившегося приехали бабушка и дедушка подростка, по словам Екатерины, бабушка извинилась, а мальчик сам не осознал, что сделал.
Анну увезли на реанимации, обследовали и отпустили домой под наблюдение врачей.
По данным ГИБДД, подросток ехал на электросамокате по улице Залесского со стороны улицы Дуси Ковальчук в сторону Даргомыжского.
Ранее Новосибирский областной суд отменил штраф глухонемой девушке за езду на кикшеринговом электросамокате без водительских прав.