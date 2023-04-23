Подросток на электросамокате сбил 4-летнюю девочку в Заельцовском районе

Вечером 22 апреля в Заельцовском районе Новосибирска 13-летний мальчик, который ехал на электросамокате, сбил 4-летнюю девочку, которая ехала на обычном самокате. Пострадавшую доставили в больницу с травмами.
По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, инцидент произошел около 18:45. Подросток (мальчик 2010 года рождения) ехал на электросамокате по улице Залесского со стороны улицы Дуси Ковальчук в сторону Драгомыжского.
— В пути следования напротив дома на улице Залесского, 8/1 совершил наезд на пешехода-девочку, которая двигалась на встречу на самокате. В результате ДТП пострадала девочка 2019 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее НГС писал о том, что суд в Новосибирске отменил штраф глухонемой девушке, которая ездила на электросамокате без прав. Санкции также сняли с еще 15 пользователей кикшеринга.