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Тема дняПодросток на электросамокате сбил 4-летнюю девочку
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Подросток на электросамокате сбил 4-летнюю девочку в Заельцовском районе

Пострадавшая ехала по тротуару на обычном самокате

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В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД

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Вечером 22 апреля в Заельцовском районе Новосибирска 13-летний мальчик, который ехал на электросамокате, сбил 4-летнюю девочку, которая ехала на обычном самокате. Пострадавшую доставили в больницу с травмами.

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, инцидент произошел около 18:45. Подросток (мальчик 2010 года рождения) ехал на электросамокате по улице Залесского со стороны улицы Дуси Ковальчук в сторону Драгомыжского.

— В пути следования напротив дома на улице Залесского, 8/1 совершил наезд на пешехода-девочку, которая двигалась на встречу на самокате. В результате ДТП пострадала девочка 2019 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее НГС писал о том, что суд в Новосибирске отменил штраф глухонемой девушке, которая ездила на электросамокате без прав. Санкции также сняли с еще 15 пользователей кикшеринга.

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