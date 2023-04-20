Новосибирский суд отменил штраф глухонемой девушке — она ездила на самокате без прав

Новосибирский областной суд отменил штраф глухонемой девушке за езду на кикшеринговом электросамокате без водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе компании Urent.
— Сервис кикшеринга Urent помог отменить штрафы для всех клиентов компании, выписанные в прошлом году в Новосибирске за вождение электросамоката без водительского удостоверения. Санкции сняли и с глухонемой девушки, которая подверглась штрафу со стороны сотрудников ГИБДД в мае 2022 года, — пояснили в компании.
По данным сервиса, с 22 мая 2022 года ГИБДД по Новосибирску оштрафовало 16 самокатчиков за превышение скорости, а также езду без шлема и водительского удостоверения. Сервис обратился к прокурору и к уполномоченному по правам предпринимателей. В результате Новосибирский областной суд отменил выписанные штрафы всем пользователям Urent.
Ранее мэрия Новосибирска выдала разрешения на 274 парковки для электросамокатов на сезон 2023 года.