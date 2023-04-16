Почти 300 парковок для электросамокатов появится в Новосибирске с разрешения мэрии

Мэрия Новосибирска выдала разрешения на 274 парковки для электросамокатов на сезон 2023 года. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, управление архитектуры рассматривает заявления на еще 420 парковочных мест.
— Выдано 20 разрешений на использование земель, находящихся в муниципальной собственности, для размещения 274 пунктов велопарковок (парковки для самокатов). Из них 11 разрешений на 185 локаций парковок выдано ООО «Вуш», — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Также 9 разрешений на 89 парковок выдали ООО «ЮрентБайк», хотя сам «Юрент» в этом году в Новосибирске не вышел и с датами выхода не определился.
На прошлой неделе корреспондент НГС поговорила с руководителем направления по связям с органами власти Whoosh Сергеем Карловым о Новосибирске, судах с мэрией и о том, почему в городе так мало парковок для электросамокатов. Как утверждает Сергей Карлов, Новосибирску нужно около 1500 парковок.