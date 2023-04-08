Фиолетовых не будет: «Юрент» не начнет сезон электросамокатов в Новосибирске

Компания по аренде самокатов «Юрент» не начнет сезон одновременно с Whoosh. Как рассказали НГС представители компании, «Юрент» пока не определился с датой выхода на новосибирский рынок кикшеринга.
У компании «Юрент» самокаты фиолетового цвета, у их конкурентов из Whoosh - желтые.
В январе кассационный суд встал на сторону мэрии Новосибирска и утвердил неустойку для кикшеринговой компании «Юрент» за нелегальную парковку прокатных электросамокатов в 10 тысяч рублей. Пару месяцев назад в пресс-службе «Юрент» НГС сообщили, что фиолетовые самокаты будут на улицах Новосибирска в сезоне 2023 года.
В прошлом году, во время того как мэрия забирала с улиц Новосибирска электросамокаты компании «Юрент» и Whoosh, именно сотрудника «Юрент» обвинили в нападении на чиновницу.
«Юрент» — кикшеринговая компания, которая представлена во многих городах России. Как отмечают сами представители компании, «Юрент» один из первых в мире по количеству городов с их самокатами.
В начале апреля компания Whoosh открыла сезон в Новосибирске. В этом году в силе уступают новые правила ПДД, которые распространяются на СИМ — средства индивидуальной мобильности, в том числе на электросамокаты. Теперь пользователь самокатом будет ответственен за нарушения.