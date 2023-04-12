«Новосибирск у нас отличается»: почему в городе бардак с самокатами и как это поменять — интервью с Whoosh

Сезон самокатов 2022 года в Новосибирске прошел весело, с несколькими судебными делами и скандалом между представителями кикшеринговой компании и чиновниками в центре города. В этом году в городе начала сезон только одна компания, Whoosh, и у части жителей уже появились жалобы на раскиданные самокаты. Корреспондент НГС поговорила с руководителем направления по связям с органами власти Whoosh Сергеем Карловым о Новосибирске, судах с мэрией и о том, почему в городе так мало парковок для электросамокатов.
Борьба с мэрией из-за парковок
Whoosh — одна из крупнейших кикшеринговых компаний в России, они представлены больше чем в 60 городах страны. В Новосибирске в прошлом году у них начались проблемы с мэрией, которая забирала самокаты с улиц из-за неправильной парковки. Как рассказал НГС Сергей Карлов, для Whoosh Новосибирск стал уникальным городом, в котором было сложно построить рабочие отношения с мэрией.
— Везде, где мы работаем, мы взаимодействуем с администрацией. Мы понимаем, как это должно работать, как это работает, мы аккумулируем всю практику, все примеры в разных городах и формируем, как нам кажется, наиболее правильный подход, как каждая мэрия может урегулировать нахождение самокатов в городе. Новосибирск у нас отличается. Он стоит особняком с точки зрения подхода мэрии. Никакие примеры других городов, никакие указания федеральных властей, никакая федеральная практика не влияют на мэрию Новосибирска, — объяснил Сергей Карлов.
Мэрия Новосибирска, по словам специалиста по связям с госорганами, пытается навязать компании старые архаичные способы организации парковки, которые не работают. Раньше, до распространения кикшеринга, было понятие — пункт проката электросамоката. В парке стояли палатки, к которым человек мог подойти, взять самокат, покататься и вернуть в тот же самый пункт проката. Но с развитием средств индивидуальной мобильности (СИМ) такая система перестала быть рабочей. Горожане используют электросамокаты, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Для использования СИМ как транспорта «последней мили» через каждые 200–300 метров в городе должны быть парковки.
— Мы пытаемся оформить пункты проката, которые де-факто никакими пунктами проката не являются. Энное количество мы получили, но, к сожалению, вся наша статистика и все наши усилия показывают, что не работает эта история. Мы получаем разорванную сеть этих парковок. То есть мы 200 разрешений получили, а нужно 1500 мест согласовать. Получается история: чтобы самокаты использовались по транспортной модели, парковки должны быть достаточно плотно распределены по городу. То есть вы вышли из дома, взяли самокат в шаговой доступности и поехали на нём по своим нуждам. Как только мы оформляем по тому механизму, который нам навязывает мэрия, то эта парковочная сеть рвется, потому что нет достаточной плотности, нет достаточного распределения самокатов по территории города, — рассказал Сергей Карлов.
У Whoosh с мэрией идет суд. Сейчас в кассации рассматривается дело. В сентябре прошлого года Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконными четыре штрафа, выписанных компании Whoosh за парковку самокатов.
— В суде у нас все-таки идеологический больше спор, то есть мы продолжаем работать как «пункты проката» или мы вырабатываем какой-то механизм: адекватный, отвечающий взглядам Министерства транспорта России, веяниям эпохи и потребностям людей. Мы сейчас это обсуждаем и в апреле ожидаем решение суда, — добавил Сергей Карлов.
Как отметили в Whoosh, они готовы оформлять парковки и платить за них. Но тот объем документов, которые приходится сотрудникам подавать сейчас, не может обработать и администрация города.
— Мэрия это не может переварить. Мы подали достаточно много заявлений. Мэрия даже не готова была сразу это количество, мы тысячу подали, зарегистрировать, банально поставить штамп. Мы подали какое-то количество, конверсия была низкой, мы получили очень мало согласованных парковок. Сейчас мы завалили их большим количеством, больше полутора тысяч. Согласовали нам около 200, — объяснил специалист по связям с госорганами.
Какие должны быть правила парковки
Кикшеринговая компания предлагает внести требования к парковкам для самокатов в муниципальные правила благоустройства. Там сейчас прописано, где стоят урны, как всё устроено, каков дизайн-код города и как формируется эстетический облик города. Сейчас в этом документе есть правила для размещения самокатов: нельзя ставить на газонах, у входа в метро, на узких тротуарах.
— Эти правила надо детализировать с точки зрения взаимоотношений мэрии и операторов кикшеринга. Плата какая-то должна появиться, единая схема размещения. И все операторы будут пользоваться этим транспортом. Вот есть остановка общественного транспорта, и любой может ею воспользоваться. Где знак парковки есть, можно разместить любой автомобиль, в том числе коммерческий. Каршеринг размещается в свободном режиме. Самокаты этого сделать почему-то не могут, — рассуждает сотрудник Whoosh.
Такая модель — это золотая середина между пунктами проката и моделью free float, при которой расположение электросамокатов никак не контролируется. При этом Сергей Карлов отмечает, что инфраструктура в Новосибирске позволяет спокойно передвигаться на самокатах. Велодорожек хоть и немного, но они есть.
— Наверное, инфраструктура неидеальна, но она лучше, чем во многих городах. Город-миллионник, он развивался исторически правильно, с широкими тротуарами. Достаточно места, чтобы кикшеринговые самокаты могли спокойно ездить, не создавая помех пешеходам. Лучше многих городов, — хвалит специалист по связям с госорганами Whoosh.
Перспективы электросамокатов
При этом, чтобы снизить количество ДТП и повысить безопасность, нужно разделять пешеходов и пользователей самокатов. И поможет не только строительство велодорожек, но и просто организация велополос. Whoosh выразил свою готовность рассказать, где эти велополосы нужнее и как их лучше оформлять. Как отмечает Сергей Карлов, компания собирает информацию о состоянии инфраструктуры города.
В новом сезоне Whoosh увеличил флот электросамокатов в Новосибирске. Но их количество всё равно зависит от парковок и работы администрации. В этом году парковок будет больше, чем в 2022 году.
— Количество парковок может увеличиться, но конверсия довольно низкая. Любое обременение земельного участка — это препятствие для оформления парковки на этом участке. Например, участок передан какой-нибудь подведомственной мэрии организации, например ГЦОДД (Городской центр организации дорожного движения. — Прим. ред.), и формальный факт передачи земли с баланса мэрии на ГЦОДД является стоп-фактором для размещения там парковки. Какая разница? Земля всё равно муниципальная. Всё равно отвечает за нее город. Но почему на соседней улице я могу разместить парковку, а на этой — нет, — поделился Сергей Карлов.
С начала весны, с введением новых правил ПДД, самокаты станут понятнее для администрации и ГИБДД. В прошлом году, например, пользователей кикшеринга штрафовали за езду без шлема и без прав. Но, как отмечают в Whoosh, это была ошибка: ГИБДД рассматривала электросамокаты как мопеды. Большинство пользователей, которые получили штрафы, смогли их оспорить. При этом во многих городах России пользователей с каждым годом становится всё больше.
— Со временем самокаты развиваются как транспорт. Если сначала и в Москве ездила в основном молодежь, то потом многие поняли, что это удобно, можно не ждать автобус. Привыкание, адаптация, внедрение — это всё естественный процесс, — заключил Сергей Карлов.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, сколько всего парковок выделено для самокатов в 2023 году. На момент публикации ответа не было.
Этой весной в ПДД появились важные изменения, посвященные в том числе СИМ, то есть самокатам, моноколесам, гироскутерам. Разбираем в карточках, что изменилось.