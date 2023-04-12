«Новосибирск у нас отличается»: почему в городе бардак с самокатами и как это поменять — интервью с Whoosh

Борьба с мэрией из-за парковок

Whoosh — одна из крупнейших кикшеринговых компаний в России, они представлены больше чем в 60 городах страны. В Новосибирске в прошлом году у них начались проблемы с мэрией, которая забирала самокаты с улиц из-за неправильной парковки. Как рассказал НГС Сергей Карлов, для Whoosh Новосибирск стал уникальным городом, в котором было сложно построить рабочие отношения с мэрией.

— Везде, где мы работаем, мы взаимодействуем с администрацией. Мы понимаем, как это должно работать, как это работает, мы аккумулируем всю практику, все примеры в разных городах и формируем, как нам кажется, наиболее правильный подход, как каждая мэрия может урегулировать нахождение самокатов в городе. Новосибирск у нас отличается. Он стоит особняком с точки зрения подхода мэрии. Никакие примеры других городов, никакие указания федеральных властей, никакая федеральная практика не влияют на мэрию Новосибирска, — объяснил Сергей Карлов.