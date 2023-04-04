По тротуарам можно ездить? А пьяным? Разбираем новые ПДД для электросамокатчиков

Только если же нет ни велодорожек, ни тротуаров. Тогда СИМы должны двигаться по обочинам дорог, а если они отсутствуют или непригодны для движения — по правому краю проезжих частей. Для СИМов годятся не все проезжие части: во-первых, на них не должно быть запрета для движения велосипедистов, во-вторых, лимит скорости не должен быть выше 60 км/ч . То есть, например, кататься по загородным трассам на СИМах нельзя, но можно ехать по обочинам вдоль них (если есть), при этом в темное время суток нужно иметь светоотражающий жилет.

Для выезда на проезжую часть СИМы должны быть оборудованы тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями со всех сторон и фарой.



На проезжих частях СИМы должны двигаться в один ряд. Им запрещены не только обгоны, но и объезды транспортных средств с левой стороны. То есть, по правилам, СИМы должны протискиваться между стоящей машиной и краем проезжей части, хотя не очень ясно, что делать, если такой возможности нет.

СИМы, как и велосипедисты, не могут поворачивать налево или разворачиваться, если дорога имеет более одной полосы в данном направлении или трамвайные пути. Исключения — дороги, где из правых полос можно поворачивать налево (например, такие встречаются у Т-образных перекрестков).