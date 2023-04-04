По тротуарам можно ездить? А пьяным? Разбираем новые ПДД для электросамокатчиков

1
Что такое средство индивидуальной мобильности (СИМ)?
Обновленные ПДД дают следующее определение: «Средство индивидуальной мобильности — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя». К таковым относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и еще ряд малогабаритных форм транспорта.
Важное уточнение: несмотря на наличие мотора, СИМы не считаются механическими транспортными средствами, как, например, мопеды или мотоциклы. Поэтому правила их движения во многом аналогичны таковым для велосипедистов. В ПДД нет описания двигателей СИМов и ограничений по мощности, но из контекста правил следует, что транспорт с электродвигателями мощнее 0,25 кВт считается уже мопедом, квадроциклом или другим видом механического транспортного средства.
Человек, ведущий СИМ рядом, является пешеходом.
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2
Можно ли ездить на СИМах по тротуару?
В основном да. Приоритетным местом для катания на СИМах являются велодорожки, но в России их встретишь нечасто. Поэтому СИМам, как и велосипедам, в отсутствие велодорожек разрешено двигаться по тротуарам, но только, если масса СИМа не превышает 35 кг. Лимит, кстати, немаленький, ведь большинство электросамокатов весят в пределах 20 кг, а модели массой 35 кг обычно «дальнобойные», с увеличенным запасом хода.
На тротуарах и пешеходных зонах люди имеют приоритет перед СИМами. Если пешеходам создаются помехи или угроза, пользователь СИМа обязан спешиться или ехать не быстрее пешеходов. И в любом случае скорость не должна превышать
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3
Можно ли ездить на СИМах по автомобильным дорогам?
Только если же нет ни велодорожек, ни тротуаров. Тогда СИМы должны двигаться по обочинам дорог, а если они отсутствуют или непригодны для движения — по правому краю проезжих частей. Для СИМов годятся не все проезжие части: во-первых, на них не должно быть запрета для движения велосипедистов, во-вторых, лимит скорости не должен быть выше
Для выезда на проезжую часть СИМы должны быть оборудованы тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями со всех сторон и фарой.
На проезжих частях СИМы должны двигаться в один ряд. Им запрещены не только обгоны, но и объезды транспортных средств с левой стороны. То есть, по правилам, СИМы должны протискиваться между стоящей машиной и краем проезжей части, хотя не очень ясно, что делать, если такой возможности нет.
СИМы, как и велосипедисты, не могут поворачивать налево или разворачиваться, если дорога имеет более одной полосы в данном направлении или трамвайные пути. Исключения — дороги, где из правых полос можно поворачивать налево (например, такие встречаются у Т-образных перекрестков).
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4
Можно ли ездить на СИМах детям?
Да, но до 14 лет двигаться по автомобильным дорогам запрещено, однако можно использовать тротуары и пешеходные зоны, а если ребенок старше 7 лет — и велодорожки.
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5
Есть ли ограничение скорости для СИМов?
В общем случае оно составляет
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6
Как пересекать проезжие части?
Ездить по пешеходным переходам на СИМах, как и на велосипедах, запрещено: перед проезжей частью нужно спешиться. Впрочем, это не дает водителям права игнорировать едущих через переход нарушителей: автомобилист должен руководствоваться пунктом
При переезде проезжей части вне перекрестка пользователи СИМов должны уступать дорогу всем участникам дорожного движения.
При проезде перекрестков по обочинам или краям проезжих частей СИМы должны руководствоваться общими правилами, то есть учитывать сигналы светофора, знаки приоритета и так далее. Поскольку СИМы являются транспортным средством, они должны уступать дорогу пешеходам, которые пересекают дорогу по переходам.
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7
Можно ли ездить на СИМах вдвоем?
Только если это предусмотрено конструкцией СИМа. Для детей младше 7 лет должны быть специально оборудованные места.
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8
Нужен ли шлем при использовании СИМа?
Нет, шлемы обязательны для мопедистов при движении по дорогам.
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9
Можно ли ездить на СИМах в нетрезвом виде?
Нет. Поскольку СИМ считается транспортным средством, его пользователь является водителем, на которого распространяется и требование быть трезвым за рулем. То же касается и велосипедистов. Правда, в отличие от езды пьяным за рулем автомобиля, в случае с велосипедами или СИМами она наказывается лишь штрафом по части 3 статьи
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10
Кто будет контролировать соблюдение таких ПДД?
Этим могут заниматься инспекторы ГИБДД, и, возможно, мы увидим кампании, направленные на безопасность самокатчиков. В соблюдении ПДД своими пользователями заинтересованы и прокатные компании, так что часть ограничений будет исходить от них: например, лимиты скорости за счет аппаратных ограничений.
Изменения ПДД, очевидно, не решат всех проблем, но в любом случае являются шагом в нужном направлении. Например, они избавляют от споров, могут ли в принципе самокатчики ездить по тротуарам.
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