Расстрелял 9 человек в гимназии. Казанскому стрелку дали пожизненный срок

Галиуллина говорит, что побежала в коридор, чтобы узнать, что случилось. В соседнем классе ей сказали, что детям и учителям нужно спрятаться. Педагог собрала детей в классе, побежала к столу за ключом от двери, но не успела. В школе прогремел взрыв. Дети кричали. В голове педагога была лишь одна мысль — скорее закрыть дверь класса на ключ.

— И тут появился вооруженный человек, одетый во все черное, в руках было оружие, а на лице маска. Этот человек был разъяренный, такой злой, начал стрелять. Откуда у 19-летнего парня такая злость, я не понимаю? Одна из пуль попала в меня, я смотрела на свою руку, а она просто висела. По руке потекла кровь, — произносит Галиуллина в полной тишине в зале суда.

После ранения учительница начала терять сознание. Последнее, что она видела, как один из ее учеников Амир закрыл глаза. В тот день он не вернулся из школы.