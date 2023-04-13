Расстрелял 9 человек в гимназии. Казанскому стрелку дали пожизненный срок

Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву, убившему в
Сегодня, в день оглашения приговора Галявиеву, наши коллеги из 116.RU вспоминают, что случилось 11 мая 2021 года.
10 минут ада
11 мая, вторник — первый рабочий день после майских выходных. Школьники гимназии
В тот день всей стране он стал известен как «казанский стрелок», застреливший семерых детей и двоих взрослых. Он сам называл это планом по «уничтожению биомусора» и вынашивал его несколько месяцев. За это время он купил ружье и, как говорят следователи, самостоятельно собрал бомбу.
В школе уже шел второй урок, когда стрелок облил свою казанскую квартиру селитрой, поджег и пошел убивать в свою бывшую гимназию с дробовиком на плече наперевес. Никто из прохожих не обращал на парня внимание, пока на подходе к лицею он не открыл огонь. Там, у входа в школу, стояла
Стрелок зашел в школу и с порога открыл огонь. Он, не прекращая стрелять, поднялся на второй этаж. Кровавая бойня казанского стрелка длилась 10 минут. А когда приехали полиция и ОМОН, Галявиев опустил ружье, поднял руки и вышел на крыльцо школы.
10 минут, 143 раненых, 667 потерпевших, не менее 30 выпущенных патронов и 9 остановившихся сердец.
Две противоречивые экспертизы
Галявиеву провели 2 психолого-психиатрические экспертизы. И они полностью противоречат друг другу.
Первую проводили московские эксперты научного центра имени Сербского 15 июля 2021 года. Их заключение: Галявиев страдает параноидной шизофренией. Это значит, что он не осознавал, что делает. Как говорит адвокат стрелка Руслан Нуриахметов, его подзащитный будто бы не в полной мере даже осознавал характер и значение уголовного делопроизводства.
А вторую экспертизу проводили уже специалисты в Санкт-Петербурге 12 октября 2021 года. Они признали Галявиева полностью вменяемым.
Защита стрелка просила провести еще одну экспертизу. Но получила отказ. Адвокат попросил суд во время вынесения приговора учитывать именно первую экспертизу. Во время прений сторон Нуриахметов настаивал: психически здоровый человек не может мнить себя богом и считать других людей своими рабами. Как это было в случае с Галявиевым.
325 тома Галявиева
Дело казанского стрелка в суд передали осенью 2022 года. Первое заседание прошло в ноябре. Галявиева обвинили сразу по четырем статьям: «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом», «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества». Материалов в его деле хватило аж на 325 томов. Потерпевшими по делу признали 600 человек.
Свою вину Ильназ Галявиев признал полностью.
8 «А» класс
Именно на урок к 8 «А» классу ворвался Галявиев. На суде учительница Диляра Галиуллина рассказала, что произошло 11 мая. Тогда она получила ранение в руку, а случившееся и сейчас вспоминает со слезами.
— В тот день в школу я пришла где-то к 8 утра. Дети были после праздников, у всех было хорошее настроение, они развлекались, шутили. Прошло 5–7 минут от начала урока… И вдруг из коридора послышался тревожный голос директора школы Амины Валеевой, но, что она говорила, было непонятно. За секунду до этого мы услышали какие-то хлопки, — вспоминает педагог.
Галиуллина говорит, что побежала в коридор, чтобы узнать, что случилось. В соседнем классе ей сказали, что детям и учителям нужно спрятаться. Педагог собрала детей в классе, побежала к столу за ключом от двери, но не успела. В школе прогремел взрыв. Дети кричали. В голове педагога была лишь одна мысль — скорее закрыть дверь класса на ключ.
— И тут появился вооруженный человек, одетый во все черное, в руках было оружие, а на лице маска. Этот человек был разъяренный, такой злой, начал стрелять. Откуда у
После ранения учительница начала терять сознание. Последнее, что она видела, как один из ее учеников Амир закрыл глаза. В тот день он не вернулся из школы.
Бесконечность в тюрьме
В конце марта 2023 года гособвинение во главе с главным прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым наконец смогло попросить для казанского стрелка пожизненный срок. Он предлагал посадить Галявиева на 5 лет в тюрьму, а на оставшийся срок отправить в исправительную колонию особого режима.
Также, по мнению прокуратуры, нападавший должен выплатить потерпевшим компенсации за моральный вред. После заседания прокурор произнес проникновенную речь, сравнив Галявиева с Раскольниковым.
— В итоге, когда он [Раскольников] переступил эту черту, он все равно понял, что тварь дрожащая, что бы ни совершил. Нет цельности в человеке, нет стержня, нет уважения к Всевышнему, к старшим. То же самое у Галявиева. Нет стержня в человеке, нет какой-то души. Просто этот [Галявиев] более дерзкий, он зашел далеко в своем грехопадении, — произносил Нафиков.
На прениях слово взяли и адвокат Галявиева, и сам стрелок. Защита попросила не сажать его подопечного, а отправить на лечение. Также его адвокат вспомнил смягчающие обстоятельства в деле: раскаяние, признание стрелком вины, добровольная сдача оружия тогда, в школе.
— Никакое наказание не способно исправить то, что случилось. Не вернет к жизни погибших, в том числе детей. Тем не менее с учетом перечисленных мной обстоятельств предложенное государственным обвинением наказание считаю чрезмерно суровым, — резюмировала сторона защиты.
10 лет в позе ласточки
Как говорит известный казанский юрист Руслан Нагиев, для преступников с пожизненным создают самые жесткие условия. В таких камерах, как правило, сидят по два человека, а само помещение больше похоже на коробку примерно на 10 квадратных метров. Внутри и туалет, и обеденный стол.
Прогулка у пожизненно осужденных всего 1,5 часа в день, посылка — раз в год, два раза в год — краткосрочные свидания и одно длительное. Вне камеры преступники передвигаются только в позе ласточки: руки в наручниках заламывают назад и вверх, голову опускают вниз.
— И в таких условиях отбывающие пожизненное находятся 10 лет. Если у них хорошее поведение, то их допускают до работы. Но не раньше, чем через 10 лет. Работа для заключенных — главная отдушина, с ее помощью можно отвлечься, — рассказал нам Нагиев.
Последнее слово
Сам же Галявиев на суде был немногословен. Во-первых, он попросил убрать 5 лет тюрьмы из его срока, объяснив это тем, что иначе и не было смысла идти навстречу следствию, у него все равно пожизненное. А также он в очередной раз извинился перед родными погибших и пострадавших. И заявил, что никакой он не бог.
— Никакие слова и никакие деньги не вернут погибших. Не сделают людей здоровыми. Я постараюсь закрыть все иски. Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу и деньгами их погасить. Богом я не был и таковым себя не считаю. Еще раз прошу прощения за то, что я сделал.