ФСБ назвала организаторов теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Татарский

В ФСБ рассказали о том, что установили организаторов теракта, произошедшего 2 апреля в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По словам ведомства, ими были украинские спецслужбы и их агентура, в том числе «скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры». В частности, в ФСБ сообщили, что Дарья Трепова (обвиняемая в совершении теракта) сделала это из-за неоднократных призывов к подрывной деятельности в России от руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова (оба признаны иноагентами в РФ, ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).
В ведомстве рассказали о том, что убийство Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который передал ей взрывное устройство через сервис доставки с помощью посредника.
— Денисов прибыл из Киева в феврале через территорию Латвии в московский регион, где собирал сведения о Татарском. После совершения теракта 3 апреля он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск, — заявили в ФСБ.
Ранее стало известно, что сторона защиты обжаловала арест Дарьи Треповой — её этапировали в Москву, где она находится до сих пор. Суд арестовал предполагаемую террористку до 2 июня. Трепову обвиняют в том, что она принесла в кафе золотую статуэтку и подарила ее Владлену Татарскому. Позже этот подарок взорвался, военкор погиб на месте. Еще более 30 человек пострадали. Дата судебного заседания по поводу обжалования решения об аресте пока не назначена.