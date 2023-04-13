ФСБ назвала организаторов теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Татарский

В ФСБ рассказали о том, что установили организаторов теракта, произошедшего 2 апреля в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По словам ведомства, ими были украинские спецслужбы и их агентура, в том числе «скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры». В частности, в ФСБ сообщили, что Дарья Трепова (обвиняемая в совершении теракта) сделала это из-за неоднократных призывов к подрывной деятельности в России от руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова (оба признаны иноагентами в РФ, ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).