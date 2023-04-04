О бомбе не знала: появились подробности допроса Дарьи Треповой, подозреваемой во взрыве в Петербурге

Задержанная по подозрению в причастности к взрыву в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова на допросе рассказала о том, что статуэтку со взрывчаткой она получила в Москве. Об этом сообщает «Фонтанка». По информации издания, девушка познакомилась в телеграм-канале с активистом, который предложил ей перебраться в Киев, но перед этим выполнить несколько заданий.
Дарье надо было прийти в книжный магазин «Листва» на выступление Владлена Татарского и познакомиться с ним. Как сообщает «Фонтанка», при разговоре с Треповой на Университетской Татарский упоминал эту встречу. Следующим этапом нужно было забрать некую вещь из Москвы, ее девушке передал таксист. Вещь нужно было передать Татарскому, после чего она должна была покинуть страну. Девушка говорит, что догадывалась «о чём-то плохом», но никакой конкретики ей не говорили.
Вручив статуэтку Татарскому, она не покинула клуб. После взрыва Дарья поняла, что произошло, а когда попыталась связаться с человеком, который всё это время с ней общался, он не ответил на сообщения. Походив по Васильевскому острову, девушка уехала на такси к дому, куда и пришли силовики утром 3 апреля. При задержании Дарья кричала, что ее подставили.
Изначально следствие квалифицировало взрыв в кафе на Васильевском острове, где погиб Владлен Татарский, как убийство. Национальный антитеррористический комитет назвал произошедшее терактом. В организации считают, что инцидент «был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом и экстремистской организацией) Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова».
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Схожей позиции придерживается и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что убийство военкора Владлена Татарского, «естественно, является терактом». Показания Треповой позволили следствию действительно изменить квалификацию уголовного дела на статью «Терроризм».