О бомбе не знала: появились подробности допроса Дарьи Треповой, подозреваемой во взрыве в Петербурге

Задержанная по подозрению в причастности к взрыву в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова на допросе рассказала о том, что статуэтку со взрывчаткой она получила в Москве. Об этом сообщает «Фонтанка». По информации издания, девушка познакомилась в телеграм-канале с активистом, который предложил ей перебраться в Киев, но перед этим выполнить несколько заданий.

