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В Новосибирске ищут мать, которая бросила 6-летнего ребенка в инфекционной больнице после лечения

Сейчас мальчика временно поместили в детский центр

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По словам уполномоченного по правам ребенка, пока маму найти не смогли

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В Новосибирске мать не забрала 6-летнего ребенка из инфекционной больницы после выздоровления. Женщину не могут найти, мальчика временно поместили в детский центр. Информацию об этом НГС подтвердила уполномоченный по правам ребенка области Надежда Болтенко.

В паблике «ЧС54» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что ребенка не забирают из инфекционной больницы Новосибирска. Автор поста цитирует медицинский персонал и говорит, что до родителей пытались дозвониться еще когда мальчик был на лечении.

— Когда дозвонились, услышали: «Я его не буду забирать, он мне не нужен», — пишет автор. — С его слов, у него есть 2 сестры, одной из них меньше года.

На момент публикации связаться с женщиной, которая опубликовала информацию в паблике, не удалось.

Как сообщила журналисту НГС Надежда Болтенко, главный врач подтвердил информацию, что мальчика госпитализировали с заболеванием в инфекционную детскую больницу, но после выздоровления ребенка никто не забрал.

— Маму найти не смогли, сколько бы ни звонили. Ребенок здоров, в профильной больнице он больше не может находиться, органы опеки его временно разместили в центре.

Сейчас органы профилактики ищут маму ребенка, по словам Надежды Болтенко, после того, как женщину найдут, станет известно, что будет с семьей дальше.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили НГС, что начали проверку. Журналист обратилась в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, на момент публикации комментарий не поступил.

Вчера, 3 апреля, в Новосибирске нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика. Как отмечают местные жители, ребенок утонул.

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РебенокБольницаПрокуратураГУ МВД по Новосибирской области
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