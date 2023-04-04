В Новосибирске ищут мать, которая бросила 6-летнего ребенка в инфекционной больнице после лечения

В Новосибирске мать не забрала 6-летнего ребенка из инфекционной больницы после выздоровления. Женщину не могут найти, мальчика временно поместили в детский центр. Информацию об этом НГС подтвердила уполномоченный по правам ребенка области Надежда Болтенко.
В паблике «ЧС54» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что ребенка не забирают из инфекционной больницы Новосибирска. Автор поста цитирует медицинский персонал и говорит, что до родителей пытались дозвониться еще когда мальчик был на лечении.
— Когда дозвонились, услышали: «Я его не буду забирать, он мне не нужен», — пишет автор. — С его слов, у него есть 2 сестры, одной из них меньше года.
На момент публикации связаться с женщиной, которая опубликовала информацию в паблике, не удалось.
Как сообщила журналисту НГС Надежда Болтенко, главный врач подтвердил информацию, что мальчика госпитализировали с заболеванием в инфекционную детскую больницу, но после выздоровления ребенка никто не забрал.
— Маму найти не смогли, сколько бы ни звонили. Ребенок здоров, в профильной больнице он больше не может находиться, органы опеки его временно разместили в центре.
Сейчас органы профилактики ищут маму ребенка, по словам Надежды Болтенко, после того, как женщину найдут, станет известно, что будет с семьей дальше.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили НГС, что начали проверку. Журналист обратилась в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, на момент публикации комментарий не поступил.
Вчера, 3 апреля, в Новосибирске нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика. Как отмечают местные жители, ребенок утонул.