В Новосибирске ищут мать, которая бросила 6-летнего ребенка в инфекционной больнице после лечения

В паблике «ЧС54» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что ребенка не забирают из инфекционной больницы Новосибирска. Автор поста цитирует медицинский персонал и говорит, что до родителей пытались дозвониться еще когда мальчик был на лечении.