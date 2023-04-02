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Бастрыкин приказал выяснить обстоятельства смертельного ДТП с автобусом, среди пострадавших — дети

Водитель легкового автомобиля погиб

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ДТП произошло вчера, 1 апреля

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства ДТП с автобусом, которое произошло 1 апреля на трассе Новосибирск — Ордынское. Глава СК по Новосибирской области Виталий Зарипов должен организовать процессуальную проверку и представить доклад Александру Бастрыкину.

— По сообщению средств массовой информации, на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров. Погиб водитель легкового автомобиля. Сообщается о пострадавших, среди которых — дети, — рассказали в пресс-службе СК России.

Вчера полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В аварии погиб водитель «Нивы» и 11 человек пострадали. Знакомая погибшего водителя рассказала НГС, что у мужчины осталось четверо детей. Все подробности ДТП вы можете узнать в нашей хронике.

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