Бастрыкин приказал выяснить обстоятельства смертельного ДТП с автобусом, среди пострадавших — дети

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства ДТП с автобусом, которое произошло 1 апреля на трассе Новосибирск — Ордынское. Глава СК по Новосибирской области Виталий Зарипов должен организовать процессуальную проверку и представить доклад Александру Бастрыкину.
— По сообщению средств массовой информации, на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров. Погиб водитель легкового автомобиля. Сообщается о пострадавших, среди которых — дети, — рассказали в пресс-службе СК России.
Вчера полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
В аварии погиб водитель «Нивы» и 11 человек пострадали. Знакомая погибшего водителя рассказала НГС, что у мужчины осталось четверо детей. Все подробности ДТП вы можете узнать в нашей хронике.