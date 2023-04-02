1 погиб, еще 11 пострадали: полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на трассе в НСО

Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Новосибирск — Ордынское. Напомним, авария произошла утром 1 апреля, на дороге автобус с пассажирами врезался в «Шевроле-Ниву». В аварии погиб водитель «Нивы», еще 11 человек пострадали.
— По факту дорожно-транспортного происшествия следователем следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Ранее знакомая погибшего водителя рассказала НГС, что у мужчины осталось четверо малолетних детей. Все подробности ДТП вы можете узнать в нашей хронике.