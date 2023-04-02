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1 погиб, еще 11 пострадали: полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на трассе в НСО

Авария произошла утром на трассе Новосибирск — Ордынское

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В аварии погиб водитель «Нивы»

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Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Новосибирск — Ордынское. Напомним, авария произошла утром 1 апреля, на дороге автобус с пассажирами врезался в «Шевроле-Ниву». В аварии погиб водитель «Нивы», еще 11 человек пострадали.

— По факту дорожно-транспортного происшествия следователем следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ранее знакомая погибшего водителя рассказала НГС, что у мужчины осталось четверо малолетних детей. Все подробности ДТП вы можете узнать в нашей хронике.

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