СЕЙЧАС +4°С
Пробки 4/10
usd 76.59
eur 82.78
Тема дняМассовая авария на Бердском шоссе
Все новости
Все новости
Депутат переехал ребенка

Суд назначил наказание экс-депутату за наезд на 6-летнего мальчика в Новосибирской области

Это уже второе решение по инциденту с Сергеем Мамонтовым

1 315

Экс-депутата обвиняют в оставлении без помощи

Поделиться

В Новосибирской области осудили бывшего депутата Сергея Мамонтова, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Татарском районе осенью 2022 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По информации прокуратуры НСО, мировой суд Татарского судебного района признал виновным 67-летнего экс-депутата Сергея Мамонтова по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии).

Суд назначил Мамонтову 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Пока приговор не вступил в законную силу.

Это уже второй суд по инциденту с Мамонтовым, в конце прошлого года дело закончилось в суде за примирением сторон. Но прокуратура обжаловала это решение.

Напомним, что инцидент произошел 30 октября прошлого года. Судя по кадрам с места происшествия, водитель на RAV4 сбил и переехал ребенка. После этого водитель вышел из машины, попытался поднять мальчика, а затем сел обратно и уехал. Скорую помощь вызвали прохожие. Пострадавшего ребенка на вертолете доставили в Новосибирск, где он проходил лечение. Мальчика выписали в ноябре.

Сергея Мамонтова освободили от должности депутата Татарского района. Мужчину исключили из партии «Единая Россия».

По теме

Бывший депутатСбил ребенкаПрокуратураСудТатарский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter