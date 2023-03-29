Суд назначил наказание экс-депутату за наезд на 6-летнего мальчика в Новосибирской области

В Новосибирской области осудили бывшего депутата Сергея Мамонтова, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Татарском районе осенью 2022 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По информации прокуратуры НСО, мировой суд Татарского судебного района признал виновным
Суд назначил Мамонтову 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Пока приговор не вступил в законную силу.
Это уже второй суд по инциденту с Мамонтовым, в конце прошлого года дело закончилось в суде за примирением сторон. Но прокуратура обжаловала это решение.
Напомним, что инцидент произошел
Сергея Мамонтова освободили от должности депутата Татарского района. Мужчину исключили из партии «Единая Россия».