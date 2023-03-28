Пьяный новосибирец пришел в гостиницу искать бар, которого нет, и попутно обматерил школьников

Пьяный новосибирец напугал группу школьников, которые приехали в город из Ангарска. Мужчина пришел в гостиницу, где разместили детей, и пытался найти там бар.
Как рассказали в агентстве безопасности «Гвардия», молодой человек пришел в гостиницу вечером 27 марта. В этом время там находились 22 школьника, которые приехали в Новосибирск из города Ангарска (Иркутская область).
— На вопрос администратора, куда он направляется, тот ответил: «Я — в бар!» — сообщили в АБ.
Так как бара в гостинице не было и нет, администратор нажала тревожную кнопку. В фойе в это время находились дети, на которых пьяный незнакомец «набросился с грубой нецензурной бранью».
— Досталось и работникам гостиницы. К прибывшим по тревоге гвардейцам хулиган и вовсе попытался применить физическую силу, но был задержан ими и передан полицейским, — рассказали в «Гвардии».
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