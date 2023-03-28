Пьяный новосибирец пришел в гостиницу искать бар, которого нет, и попутно обматерил школьников

Пьяный новосибирец напугал группу школьников, которые приехали в город из Ангарска. Мужчина пришел в гостиницу, где разместили детей, и пытался найти там бар.

Как рассказали в агентстве безопасности «Гвардия», молодой человек пришел в гостиницу вечером 27 марта. В этом время там находились 22 школьника, которые приехали в Новосибирск из города Ангарска (Иркутская область).