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Пьяный новосибирец пришел в гостиницу искать бар, которого нет, и попутно обматерил школьников

Дети приехали в Новосибирск на отдых

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Мужчину передали полицейским

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Пьяный новосибирец напугал группу школьников, которые приехали в город из Ангарска. Мужчина пришел в гостиницу, где разместили детей, и пытался найти там бар.

Как рассказали в агентстве безопасности «Гвардия», молодой человек пришел в гостиницу вечером 27 марта. В этом время там находились 22 школьника, которые приехали в Новосибирск из города Ангарска (Иркутская область).

— На вопрос администратора, куда он направляется, тот ответил: «Я — в бар!» — сообщили в АБ.

Так как бара в гостинице не было и нет, администратор нажала тревожную кнопку. В фойе в это время находились дети, на которых пьяный незнакомец «набросился с грубой нецензурной бранью».

— Досталось и работникам гостиницы. К прибывшим по тревоге гвардейцам хулиган и вовсе попытался применить физическую силу, но был задержан ими и передан полицейским, — рассказали в «Гвардии».

В ноябре 2022 года нетрезвый пациент устроил дебош в горбольнице на Залесского. 60-летний мужчина лечился в диагностическом центре по поводу сахарного диабета. Во время лечения он покинул отделение и употребил спиртное. После этого вернулся назад и начал приставать к лежащим в соседней палате пациенткам.

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