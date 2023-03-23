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Госпитализированы двое пострадавших в пожаре на Северо-Чемском жилмассиве в Новосибирске

Одна их пострадавших проживает в квартире, где произошло возгорание

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Пострадавшие надышались угарным газом

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Двум пострадавшим при пожаре в пятиэтажном доме на Комсомольской, 7 в Новосибирске потребовалась госпитализация. Об этом НГС рассказали в МЧС региона.

— Пострадали два человека, они госпитализированы с отравлением продуктами горения. Речь идет о мужчине, которого эвакуировали с пятого этажа по трехколенной лестнице, и женщине, которая проживала в квартире, где и произошло возгорание, — сообщили в МЧС.

Напомним, пожар в квартире на третьем этаже произошел вечером 23 марта. До прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 7 человек, из них — 1 ребенок. Сотрудники МЧС ликвидировали открытый огонь в течение 15 минут после прибытия. Причины возгорания устанавливаются.

20 марта в Новосибирске загорелся автобус в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого. В этот момент в нем находились 10 человек.

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