Госпитализированы двое пострадавших в пожаре на Северо-Чемском жилмассиве в Новосибирске

Двум пострадавшим при пожаре в пятиэтажном доме на Комсомольской, 7 в Новосибирске потребовалась госпитализация. Об этом НГС рассказали в МЧС региона.
— Пострадали два человека, они госпитализированы с отравлением продуктами горения. Речь идет о мужчине, которого эвакуировали с пятого этажа по трехколенной лестнице, и женщине, которая проживала в квартире, где и произошло возгорание, — сообщили в МЧС.
Напомним, пожар в квартире на третьем этаже произошел вечером 23 марта. До прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 7 человек, из них — 1 ребенок. Сотрудники МЧС ликвидировали открытый огонь в течение 15 минут после прибытия. Причины возгорания устанавливаются.
20 марта в Новосибирске загорелся автобус в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого. В этот момент в нем находились 10 человек.