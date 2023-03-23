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На Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке

На месте работают пожарные

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Причины возгорания пока неизвестны

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Вечером 23 марта произошел пожар в пятиэтажном доме на Комсомольской, 7 в Новосибирске. О возгорании на Северо-Чемском жилмассиве очевидец рассказал паблику «Инцидент-Новосибирск».

С его слов, горит квартира на четвертом этаже. Судя по фото, на месте работает несколько пожарных расчетов.

В пожаре пострадали два человека

В пожаре пострадали два человека

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НГС обратился за комментарием в МЧС Новосибирской области. На момент публикации обратной связи редакция не получила.

20 марта в Новосибирске загорелся автобус в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого. В этот момент в нем находились 10 человек.

Обновлено в 18.50. По данным МЧС, возгорание произошло на 3-м этаже:

— Горели вещи на площади 30 кв. м. До прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 7 человек, из них — 1 ребенок. В течение 15 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Также с 5-го этажа при помощи спасательных устройств спасена женщина, и по трехколенной лестнице спасен мужчина, — сообщили в МЧС.

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