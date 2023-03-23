На Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке

Вечером 23 марта произошел пожар в пятиэтажном доме на Комсомольской, 7 в Новосибирске. О возгорании на Северо-Чемском жилмассиве очевидец рассказал паблику «Инцидент-Новосибирск».
С его слов, горит квартира на четвертом этаже. Судя по фото, на месте работает несколько пожарных расчетов.
НГС обратился за комментарием в МЧС Новосибирской области. На момент публикации обратной связи редакция не получила.
20 марта в Новосибирске загорелся автобус в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого. В этот момент в нем находились 10 человек.