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Под окнами 25-этажки на Военной нашли тело женщины

Следователи начали проверку происшествия

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Инцидент произошел на Военной

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36-летнюю женщину нашли под окнами многоэтажки на Военной, 16. Место происшествия попало на камеру видеонаблюдения одного из подъездов дома.

В Следственном комитете по региону НГС сообщили, что по факту обнаружения тела проводят проверку.

Следователи провели осмотр места происшествия. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы, — рассказали НГС в СК.

Видео с последствиями опубликовал сайт «Вести Новосибирск». Судя по ролику, инцидент случился 22 марта около 21:15. Камера не зафиксировала момента происшествия, но можно увидеть реакцию человека, ставшего свидетелем трагедии. Сначала прохожий остановился, а потом подошел к лежащей женщине. Через некоторое время на видео появляется скорая помощь.

Недавно в Кировском районе Новосибирска в запертой квартире нашли труп 65-летнего мужчины.

СУ СК по Новосибирской областиОктябрьский район НовосибирскаВыпал из окна
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