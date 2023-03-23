Под окнами 25-этажки на Военной нашли тело женщины

36-летнюю женщину нашли под окнами многоэтажки на Военной, 16. Место происшествия попало на камеру видеонаблюдения одного из подъездов дома.
В Следственном комитете по региону НГС сообщили, что по факту обнаружения тела проводят проверку.
— Следователи провели осмотр места происшествия. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы, — рассказали НГС в СК.
Видео с последствиями опубликовал сайт «Вести Новосибирск». Судя по ролику, инцидент случился 22 марта около 21:15. Камера не зафиксировала момента происшествия, но можно увидеть реакцию человека, ставшего свидетелем трагедии. Сначала прохожий остановился, а потом подошел к лежащей женщине. Через некоторое время на видео появляется скорая помощь.
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