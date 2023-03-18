Шесть машин столкнулись на Бугринском мосту из-за сильного гололеда — среди них пассажирский автобус

На Бугринском мосту сегодня, 18 марта, ночью произошло массовое ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54».
Среди столкнувшихся машин — ПАЗ, Toyota Corolla, KIA Rio, Hyundai Tucson, Hyundai Creta и серебристый седан. Очевидцы утверждают, что ДТП произошло из-за сильного гололеда.
— ПАЗ въехал в KIA Rio, тем самым устроив цепочку из столкновений впереди, и две машины зажал слева на обочине, — утверждает очевидец в группе «АСТ-54».
Вечером 14 марта в Новосибирске большегруз столкнулся с троллейбусом.