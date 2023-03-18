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Шесть машин столкнулись на Бугринском мосту из-за сильного гололеда — среди них пассажирский автобус

О пострадавших среди людей не сообщается

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По словам очевидцев, цепочку запустил ПАЗ

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На Бугринском мосту сегодня, 18 марта, ночью произошло массовое ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54».

Среди столкнувшихся машин — ПАЗ, Toyota Corolla, KIA Rio, Hyundai Tucson, Hyundai Creta и серебристый седан. Очевидцы утверждают, что ДТП произошло из-за сильного гололеда.

— ПАЗ въехал в KIA Rio, тем самым устроив цепочку из столкновений впереди, и две машины зажал слева на обочине, — утверждает очевидец в группе «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 / vk.com

Вечером 14 марта в Новосибирске большегруз столкнулся с троллейбусом.

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