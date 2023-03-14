Троллейбус и грузовик столкнулись на Гусинобродском шоссе — видео ДТП

Вечером 14 марта в Новосибирске большегруз столкнулся с троллейбусом. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла возле торгового центра «Континент» на Гусинобродском шоссе, 20. Инцидент попал на видео.
— Столкнулись длинномер и троллейбус
Информация о происшествии также указана в 2ГИС. По данным сервиса, на участке ДТП отсутствуют заторы.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой уточнить информацию. На момент публикации в ведомстве не прокомментировали ДТП.
Днем 14 марта в Новосибирске от Вокзальной магистрали до площади Труда собралась пробка более 5 километров. Затор образовался после утренних пробок.