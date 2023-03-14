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Троллейбус и грузовик столкнулись на Гусинобродском шоссе — видео ДТП

Авария произошла на правом берегу города

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Инцидент попал на видео

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Вечером 14 марта в Новосибирске большегруз столкнулся с троллейбусом. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла возле торгового центра «Континент» на Гусинобродском шоссе, 20. Инцидент попал на видео.

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В городе произошло ДТП с участием троллейбуса № 36

Видео: «АСТ-54»

— Столкнулись длинномер и троллейбус № 36. Движение в обе стороны сильно затруднено, — указано в сообщении.

Информация о происшествии также указана в 2ГИС. По данным сервиса, на участке ДТП отсутствуют заторы.

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НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой уточнить информацию. На момент публикации в ведомстве не прокомментировали ДТП.


Днем 14 марта в Новосибирске от Вокзальной магистрали до площади Труда собралась пробка более 5 километров. Затор образовался после утренних пробок.

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