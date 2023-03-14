«Есть подвижка плит»: в Новосибирске торопятся снести здание на Линейной после взрыва

— Запросили средства, будем заключать договор в рамках ЧС, оперативно с проектной организацией на проект сноса объекта. Будем максимально оперативно требовать подготовку проекта, чтобы быть готовым к сносу. Будем торопиться, потому что наблюдаем при охране, что есть подвижка плит за период с момента взрыва.

