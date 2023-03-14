«Есть подвижка плит»: в Новосибирске торопятся снести здание на Линейной после взрыва

В Новосибирске ускорят снос дома на улице Линейной, 39, в котором в феврале взорвался газ. В здании зафиксировали подвижку.
Об этом сообщил заместитель мэра Новосибирска Алексей Кондратьев на аппаратном совещании 14 марта:
— Запросили средства, будем заключать договор в рамках ЧС, оперативно с проектной организацией на проект сноса объекта. Будем максимально оперативно требовать подготовку проекта, чтобы быть готовым к сносу. Будем торопиться, потому что наблюдаем при охране, что есть подвижка плит за период с момента взрыва.
Снос также согласуют со Следственным комитетом, потому что в здании продолжаются следственные действия. Так как рядом с Линейной, 39 находится медицинский центр, его деятельность могут приостановить.
— Усилить меры по охране, поскольку охранники докладывают, что фиксируются попытки несанкционированного проникновения на территорию, что может привести к серьезным последствиям. Ускорить меры по разработке документации и сносу здания. Продолжить работу с социальным блоком по компенсации утерянного жилья, — поручил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Собственники смогут вынести оставшиеся вещи из квартир. Также мэр поручил помочь жителям соседних домов, где из-за взрыва выбило стекла.
Газ в доме на улице Линейной, 39 взорвался 9 февраля. На месте работали сотни пожарных и спасателей. Суд арестовал двоих лжегазовиков, которых обвиняют в произошедшем. Всё, что известно о трагедии, мы собрали в специальном сюжете.