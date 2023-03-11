«Были одни без присмотра»: двое детей погибли в пожаре в Ордынском районе — СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело из-за гибели двух детей в пожаре. Трагедия произошла днем 11 марта в поселке Пролетарский в Ордынском районе.
— По данным следствия, днем 11 марта 2023 года в одном из сёл Ордынского района произошло возгорание квартиры в двухквартирном доме. Установлено, что при пожаре погибли восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик. По предварительным данным, дети были оставлены одни без присмотра, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти детей. Проводятся другие следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Ранее прокуратура региона начала проверку по факту пожара в доме и гибели детей.