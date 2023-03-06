Сибиряк спилил дерево в лесхозе, и оно упало на него: кто ответит за травмы рабочего

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, в ноябре 2022 года обвиняемый принял на работу разнорабочим мужчину. После этого он послал его на валку леса.

У потерпевшего не было наряда-допуска на работы с повышенной опасностью. Кроме того, ИП не обеспечил условия для безопасной работы, рассказали в Следственном комитете.