Сибиряк спилил дерево в лесхозе, и оно упало на него: кто ответит за травмы рабочего

В Новосибирской области индивидуальный предприниматель из Куйбышева предстанет перед судом за нарушение охраны труда. По версии следствия, из-за его действий один из рабочих лесохозяйства получил травмы.
Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, в ноябре 2022 года обвиняемый принял на работу разнорабочим мужчину. После этого он послал его на валку леса.
У потерпевшего не было наряда-допуска на работы с повышенной опасностью. Кроме того, ИП не обеспечил условия для безопасной работы, рассказали в Следственном комитете.
— Он знал, что рабочий не прошел требуемого обучения и инструктажа по выполнению данного вида деятельности. В результате на работника упало ранее им спиленное дерево. Травмы, полученные потерпевшим, повлекли причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни мужчины, — подчеркнули в СК.
Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора направили в суд.
В конце июня в Новосибирске дерево упало на припаркованный автомобиль. Это произошло во время сильного ветра.