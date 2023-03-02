Mazda вылетела на тротуар и сбила прохожую на Мичурина — момент удара попал на видео

Сегодня утром на Мичурина водитель Mazda CX-5, сбил девушку, которая шла по тротуару. Момент попал на камеру видеорегистратора одного из проезжавших мимо водителей.
Запись выложил паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по времени на видео, инцидент произошел в 08:30. Седан Volkswagen Polo повернул с Мичурина на Крылова, столкнулся с кроссовером Mazda CX-5, который вылетел на тротуар и сбил девушку.
НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
26 февраля в Омске «Мазда» влетела в трех пешеходов — машину также выбросило на тротуар после ДТП.