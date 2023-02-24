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Тема дняВ Красноярске самолет совершил аварийную посадку
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В красноярском аэропорту боинг «России» совершил аварийную посадку — есть пострадавшие

Сообщается, что плохо стало минимум пяти пассажирам

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Самолет успешно сел

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В красноярском аэропорту боинг авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку из-за разгерметизации. Как сообщили в СК на транспорте, сегодня, 24 февраля, утром Boeing 737–800 летел из Сочи в Красноярск. В самолете находились 167 пассажиров, из них 21 — несовершеннолетние и 8 — члены экипажа.

Посадка произошла благополучно, по предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает «Интерфакс», всё произошло на высоте около 11 тысяч метров. Как минимум пяти пассажирам потребовалась помощь медиков.

Пассажирка самолета подтвердила, что нескольким пассажирам потребовалась помощь, около трапа их ждала бригада врачей.

Следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В Новосибирске вчера, 23 февраля, на 19 часов задержали рейс в Таиланд из-за поломки самолета. Azur Air решил отправить пассажиров резервным самолетом.

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