В красноярском аэропорту боинг «России» совершил аварийную посадку — есть пострадавшие

В красноярском аэропорту боинг авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку из-за разгерметизации. Как сообщили в СК на транспорте, сегодня, 24 февраля, утром Boeing 737–800 летел из Сочи в Красноярск. В самолете находились 167 пассажиров, из них 21 — несовершеннолетние и 8 — члены экипажа.
Посадка произошла благополучно, по предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщает «Интерфакс», всё произошло на высоте около
Пассажирка самолета подтвердила, что нескольким пассажирам потребовалась помощь, около трапа их ждала бригада врачей.
Следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по
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