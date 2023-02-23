Задержанный на 19 часов рейс Azur Air вылетел в Таиланд из Новосибирска

Пассажиры задержанного на 19 часов рейса Azur Air в Таиланд из Новосибирска сообщили НГС о том, что их борт готовится к вылету, людей пустили в салон. Рейс должен был вылететь 23 февраля в 03:00.
— Мы уже расселись. Вылет ожидается с минуты на минуты. Спасибо всем за огласку и надзорным ведомствам за оперативную реакцию, — рассказал в 22:05 НГС читатель, столкнувшийся с задержкой рейса.
Azur Air решил отправить пассажиров резервным самолетом в связи с поломкой закрепленного за этим рейсом.
Как сообщили НГС в пресс-службе авиакомпании, части пассажиров предоставили напитки и горячее питание, а также разместили в гостинице пассажиров с детьми. Остальных пассажиров не смогли обеспечить жильем из-за загруженности гостиниц в выходные дни.
По данным транспортной прокуратуры региона, вылета рейса ожидали 238 пассажиров, из них 22 — дети. Ведомство проводит проверку.